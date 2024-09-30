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Китай представил новый лунный скафандр для будущих миссий на Луну
Китайское космическое агентство представило новый лунный скафандр, который станет важной частью пилотируемых миссий на Луну. Инновационный костюм сочетает в себе передовые технологии и элементы китайской культуры, что подчеркивает уникальность подхода страны к космическим исследованиям.

В минувшую субботу в Чунцине китайское агентство по пилотируемым космическим полетам (CMSA) представило новый лунный скафандр, который призван сыграть ключевую роль в будущих пилотируемых миссиях на Луну. Этот костюм разрабатывают в рамках амбициозной программы Китая по высадке астронавтов на лунную поверхность до 2030 года. На презентации также обсуждали возможность выбора названия для скафандра, что добавило интриги к уже захватывающему событию.

На мероприятии демонстрировали рекламный видеоролик, который иллюстрировал как внешний вид, так и функциональные возможности нового скафандра. Астронавты Ван Япин и Чжай Чжиган, которые представляли костюм, продемонстрировали его уникальные характеристики. Костюм отличается всесторонне защитной тканью, способной противостоять суровым условиям лунной среды, включая экстремальные температуры и лунную пыль.

Шлем скафандра привлекает внимание своим панорамным антибликовым забралом. Он оснащен камерами, которые позволяют астронавтам фиксировать окружающую среду с разных ракурсов. Многофункциональная консоль управления, расположенная на груди, обеспечивает удобный доступ к необходимым функциям, облегчая работу в условиях невесомости.

Костюм не только практичен, но и эстетичен. Красные полосы на верхней части скафандра вдохновлены традиционными элементами дуньхуанского искусства, что подчеркивает связь с китайской культурой. Дизайн костюма также отражает стиль древних китайских доспехов, что делает его не только функциональным, но и символичным.

В отличие от скафандра Feitian EVA, который использовали на низкой околоземной орбите, новый лунный костюм разработан с акцентом на легкость. Это позволяет астронавтам выполнять широкий спектр движений, таких как приседания и наклоны, что критически важно для работы на поверхности Луны. Заместитель главного конструктора систем подготовки астронавтов Ван Чуньхуэй отметил, что костюм обеспечивает лучшую подгонку к телу, что снижает физическую нагрузку при смене позы.

Разработка скафандра учитывает множество факторов, связанных с уникальными условиями Луны. Вакуум, низкая гравитация, лунная пыль и сложный рельеф поверхности создают серьезные вызовы. Костюм должен защищать астронавтов от высокой радиации и экстремальных температур.

Китайские планы по пилотируемой высадке на Луну включают кратковременное пребывание двух астронавтов на поверхности, которое займет около шести часов. Эта миссия станет частью более широкого плана по исследованию Луны и созданию базы для дальнейших исследований. В 2026 и 2028 годах Китай отправит роботизированные миссии на южный полюс Луны для изучения ресурсов, что станет важным шагом к созданию лунной базы.

Важным аспектом является создание Международной лунной исследовательской станции (ILRS), которая должна появиться в 2030-х годах. Эта станция сможет принимать краткосрочные визиты астронавтов, предоставляя новые возможности для космических исследований.

#китай #космос #астронавты #лунный скафандр
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