Космический телескоп Джеймса Уэбба сделал важное открытие, наблюдая квазар J1007+2115. Астрономы зафиксировали мощный отток из его галактики-хозяина, что может изменить наши представления о ранней Вселенной.

Недавние исследования, проведенные с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, привели к интересным открытиям в области астрофизики. Группа астрономов под руководством Вэйчжэ Лю выявила мощный отток, исходящий из галактики, в которой находится квазар J1007+2115.

Квазары, такие как J1007+2115, представляют собой активные ядра галактик, обладающие выдающейся светимостью и способные испускать электромагнитное излучение в различных диапазонах. J1007+2115, с красным смещением 7,51, является одним из самых удаленных квазаров, известных на сегодняшний день. Его болометрическая светимость достигает 204 кваттуордециллионов эрг/с, а черная дыра в центре имеет массу примерно 1,43 миллиарда солнечных масс. Это делает квазар не только ярким объектом, но и уникальной лабораторией для изучения процессов, происходящих в ранней Вселенной.

Предыдущие исследования показали, что в галактике-хозяине J1007+2115 содержится значительное количество молекулярного газа и пыли. Массы этих компонентов составляют 22 и 0,17 миллиарда солнечных масс соответственно. Кроме того, скорость звездообразования в этой галактике впечатляет и оценивается в диапазоне от 80 до 250 солнечных масс в год. Это создает идеальные условия для формирования и эволюции галактики.

Используя интегральный полевой блок NIRSpec на борту JWST, астрономы смогли идентифицировать протяженную эмиссию дважды ионизированного кислорода (O III), которая простирается на 6500 световых лет от квазара. Эта эмиссия оказалась сильно смещенной в синюю область спектра и широкой, что указывает на наличие быстрого оттока из галактики. Анализ данных показал, что этот отток, вероятно, является самым ранним галактическим оттоком, известным на сегодняшний день, что делает его критически важным для понимания процессов, происходящих в ранней Вселенной.

Исследование также установило, что скорость истечения импульса составляет около 3,7 ундециллиона дин, что соответствует примерно 61% давления, создаваемого квазаром. Это подтверждает, что мощность квазара достаточно велика, чтобы управлять процессами в своей галактике. Скорость оттока оказалась около 2100 км/с, что позволяет ему легко покидать родительскую галактику. Расчет скорости истечения массы показал значение 300 солнечных масс в год, а средняя динамическая временная шкала оттока составила примерно 1,7 миллиона лет. Эти результаты, возможно, в последствии помогут ученным понять взаимодействия между квазарами и их галактиками, а также процессы эволюции галактических структур в ранней Вселенной.