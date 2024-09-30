Китайские ученые представили инновационную ядерную батарею, использующую америций, которая может стать заменой традиционным литиевым источникам питания. Эта батарея обещает впечатляющую эффективность, хотя пока вырабатывает лишь небольшое количество энергии.

Недавние исследования китайских ученых в области ядерной энергетики привели к разработке компактной ядерной батареи, использующей америций, которая может в будущем стать альтернативой привычным литиевым аккумуляторам.

Китайская команда исследователей объединила усилия, чтобы создать батарею, которая работает на основе радиоактивного изотопа америция. Это открытие может кардинально изменить подход к источникам питания, используемым в повседневной жизни. Инновационная батарея демонстрирует эффективность, значительно превышающую показатели предыдущих моделей. Исследователи утверждают, что она способна преобразовывать энергию в 8000 раз эффективнее, чем существующие решения.

Микроядерные батареи, как правило, генерируют электроэнергию за счет радиоактивного распада, что позволяет им работать в малых масштабах. Срок службы таких батарей зависит от периода полураспада используемого изотопа. В случае с америцием, особенно его изотопами 241Am и 243Am, срок службы может длиться десятилетиями. Это делает их привлекательными для применения в устройствах, требующих долгосрочного питания.

Следует отметить, что традиционные микроядерные батареи сталкивались с проблемами, связанными с низкой энергоэффективностью. Это происходило из-за самоадсорбции, возникающей во время альфа-распада. Чтобы решить эту проблему, исследовательская группа разработала новую архитектуру, в которой америций взаимодействует с люминесцентным полимером. Это решение значительно повысило эффективность преобразования энергии.

Новая радиофотоэлектрическая батарея, созданная на основе этих принципов, достигает эффективности в 0,889%, выдавая 139 микроватт на кюри. Хотя мощность пока остается небольшой, потенциал для создания долговременного и надежного источника энергии выглядит многообещающе.

Одним из ключевых преимуществ этой технологии является ее устойчивость. Радиоактивный распад не зависит от внешних факторов, таких как температура или давление, что обеспечивает стабильную работу батареи в самых разных условиях. Это делает ее особенно интересной для применения в удаленных и труднодоступных местах.

Хотя разработка все еще находится на начальной стадии, ученые предполагают, что первое применение ядерной батареи может быть связано с небольшими устройствами, использующимися в исследовании космоса. В таких условиях замена обычных батарей может оказаться крайне сложной задачей, и новая технология может стать настоящим прорывом.