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«БЕЛДЖИ» собирается выпустить 100 000 автомобилей до начала 2025 года
Совместное предприятие «БЕЛДЖИ» планирует собрать почти 100 тысяч автомобилей до конца года. Завод уже успешно выполнил прошлогодний план, а модернизация производства позволила значительно увеличить объемы.

Совместное белорусско-китайское предприятие «БЕЛДЖИ» нацелилось на впечатляющий результат по сборке автомобилей в 2024 году. Завод, расположенный в Борисове, планирует собрать почти 100 тысяч автомобилей до конца года, что свидетельствует о его успешной работе и развитии.

Начальник цеха сборки завода Дмитрий Петрович сообщил о выполнении плана по производству автомобилей за прошлый год, когда завод выпустил более 60 тысяч машин. На текущий год «БЕЛДЖИ» ставит перед собой амбициозную цель — достичь отметки в 98 тысяч автомобилей. Это значительное увеличение объемов производства стало возможным благодаря модернизации и внедрению нового оборудования.

Установка дополнительного оборудования и оптимизация процессов позволили увеличить скорость сборки до более чем 300 автомобилей за смену. Это стало возможным благодаря увеличению численности рабочей силы: сейчас в цехе сборки трудится около 700 человек, что почти в два раза больше по сравнению с предыдущими годами. Дмитрий Петрович отметил, что завод продолжает развиваться и нуждается в дополнительных кадрах, чтобы справляться с растущими объемами производства.

СЗАО «БЕЛДЖИ» начало свою деятельность 17 ноября 2017 года и с тех пор стало производителем легковых автомобилей марки Geely. Успехи завода подтверждают его важную роль в автомобильной индустрии Беларуси и укрепляют сотрудничество между Беларусью и Китаем в этой области.

#автомобили #производство #беларусь #geely #модернизация #белджи
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