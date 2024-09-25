Это устройство использует многороторный дрон, позволяя пользователям поднимать груз на уровне груди, что значительно упрощает процесс.

Современные технологии продолжают удивлять мир, и летающая тележка Palletrone стала ярким примером этого. Разработанная исследователями из Сеульского национального университета, эта инновационная платформа обещает изменить подход к перемещению товаров и грузов в различных сферах, от торговых центров до офисов.

Концепция Palletrone включает в себя многороторный дрон, помещенный в специальную клетку, что позволяет ему поднимать грузы над землей. Уникальная платформа обеспечивает верхнюю загрузку, позволяя пользователям толкать груз на уровне груди, в отличие от традиционных тележек с колесами, которые требуют физического усилия для перемещения по полу. Это делает процесс более удобным и менее утомительным.





Платформа Palletrone имеет просторную верхнюю поверхность для легкой загрузки, а также ручку, как у обычной тележки для покупок. Оператор управляет движением дрона, прикладывая минимум силы через ручку, что позволяет поддерживать стабильность груза во время полета. Это подход обеспечивает нулевой крен и тангаж, что критически важно для безопасной транспортировки.

Безопасность пользователя также учтена: конструкция представляет из себя специальный корпус, который защищает от быстро вращающихся роторов дрона, обеспечивая при этом достаточный поток воздуха для его работы. Несмотря на это, у Palletrone есть свои ограничения. Текущая грузоподъемность составляет всего 2,93 кг, что недостаточно для перемещения тяжелых предметов, таких как стандартный набор продуктов для большой семьи или запчастей или грузов на складе. Кроме того, время полета ограничено мощностью батарей, что может стать препятствием для длительной работы.

Тем не менее, одним из значительных преимуществ Palletrone является способность легко преодолевать лестницы. Исследователи применили алгоритм управления полетом, основанный на предыдущих разработках, что позволило создать систему, способную поддерживать уровень платформы во время работы.

Однако конструкция требует дальнейшего изучения, особенно в отношении реакции на внешние возмущения, поэтому любые препятствия, возникающие на пути, могут вызвать проблемы.

Помимо логистики, Palletrone имеет потенциал для применения в других сферах. Член команды Сын Чжэ Ли предложил использовать платформу в качестве летающего штатива, прикрепив к ней камеру. Также он отметил, что дальнейшие разработки могут включать создание системы для подзарядки в полете, что значительно увеличит время работы устройства.