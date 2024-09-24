Фонд "Иннотех XXI" анонсировал запуск православного мессенджера "Зосима", который станет доступен на мобильных платформах. Это приложение создаст пространство для общения и поддержки православных храмов в России.

В сфере российских технологий и общения на горизонте появляется новый игрок — православный мессенджер "Зосима". Фонд "Иннотех XXI", занимающийся реставрацией храмов, готов представить это приложение, которое обещает объединить верующих и создать платформу для поддержки местных церквей.

Президент фонда Алексей Агапов поделился планами по запуску мессенджера, который станет доступен на основных мобильных платформах в ноябре 2024 года. "Зосима" назван в честь святого и разработан как альтернатива популярным мессенджерам, таким как WhatsApp. Это приложение станет не просто средством обмена сообщениями, но и площадкой для обсуждения вопросов, связанных с православием.

Идея создания мессенджера возникла в рамках проекта "Спаси и сохрани", направленного на реставрацию храмов Ярославской области. Местные жители смогут присылать заявки на участие, а фонд выберет 5-7 храмов для реставрации. Агапов отметил, что "Зосима" станет основой для обмена информацией о храмах, где пользователи смогут создавать страницы, делиться новостями и собирать пожертвования.

Приложение будет включать функции, позволяющие пользователям обмениваться сообщениями и получать актуальную информацию о событиях в жизни церквей. Это создаст уникальную возможность для верующих оставаться на связи и поддерживать друг друга, особенно в условиях, когда традиционные способы общения становятся все менее актуальными.

Агапов добавил, что команда разработчиков потратила год на создание "Зосимы", и теперь они готовы протестировать некоторые функции в рамках проекта "Спаси и сохрани". Это позволит не только улучшить приложение, но и сделать его более удобным для пользователей.