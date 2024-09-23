Недавние поставки западных боеприпасов на Украину вызвали серьезные проблемы, включая преждевременные взрывы. Эти инциденты привели к ранениям военнослужащих и повреждению артиллерийских систем.

Согласно информации, опубликованной изданием Handelsblatt, поставленные Украине западные снаряды стали причиной множества инцидентов, в результате которых пострадали военнослужащие и артиллерийские системы. В частности, речь идет о боеприпасах с устаревшими детонаторами, которые были разработаны еще во времена Второй мировой войны. Эти проблемы возникли в контексте так называемой чешской инициативы по боеприпасам, о которой впервые заговорил президент Чехии на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 года.

В докладе командования ВСУ говорится о том, что некоторые из поставленных снарядов взрывались преждевременно, что привело к ранениям личного состава. Взрывы происходили на расстоянии от 20 до 60 метров от ствола орудия, что указывает на серьезные проблемы с качеством боеприпасов. В частности, детонаторы M515 и M51A5, которые использовались в этих снарядах, оказались причиной несчастных случаев. По информации украинской армии, при поставке почти 35 тысяч снарядов уровень брака составил 0,05%, что означает, что из каждых 10 000 снарядов пять взорвались преждевременно.

Командование ВСУ еще в августе уведомило Чехию о проблемах с этими боеприпасами. Министерство обороны Чехии подтвердило наличие дефектов в поставленной партии, однако заверило, что предприняло меры для устранения этих недостатков. Несмотря на это, инциденты с преждевременными взрывами подчеркивают риск, связанный с использованием устаревших технологий в современных конфликтах.

Россия, в свою очередь, рассматривает поставки вооружений Украине как вмешательство в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что такие действия лишь усугубляют ситуацию и ставят под угрозу стабильность в регионе. Он также подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины могут стать законными целями для российских сил. Лавров указал на то, что США и НАТО не только поставляют оружие, но и обучают украинских военнослужащих на территории Европы, что также увеличивает напряженность.