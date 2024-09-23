Apple представила новое семейство смартфонов iPhone 16, но многие функции искусственного интеллекта еще не доступны. Аналитики указывают на недостатки в маркетинговых обещаниях компании.

Apple запустила новый модельный ряд смартфонов iPhone 16, включая iPhone 16, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Несмотря на активную рекламную кампанию, в которой акцентируется внимание на функциях искусственного интеллекта, многие пользователи остаются разочарованными отсутствием заявленных возможностей.

В рекламе нового iPhone 16 фигурирует молодая актриса Белла Рэмси, которая демонстрирует, как искусственный интеллект помогает ей в повседневной жизни. Однако аналитик Марк Гурман подчеркивает, что многие из этих функций окажутся недоступными до 2025 года, а некоторые из них значительно уступают конкурентам на рынке. Он отмечает, что Apple, позиционируя iPhone 16 как устройство, созданное с нуля для Apple Intelligence, вводит потребителей в заблуждение.









Гурман утверждает, что несмотря на обещания, процессор и другие компоненты нового смартфона не обеспечивают значительного улучшения для работы искусственного интеллекта. Ключевым моментом оказывается наличие 8 гигабайт оперативной памяти, что является минимальным требованием для полноценной работы Apple Intelligence. Более того, пользователи предыдущих моделей iPhone 15 Pro и Pro Max уже обладают достаточной мощностью для запуска этой платформы, что ставит под сомнение необходимость приобретения iPhone 16.

Аналитик также указывает на то, что большинство потребителей не смогут воспользоваться новыми функциями сразу после покупки, так как программное обеспечение станет доступно лишь через несколько недель, а некоторые возможности появятся только в следующем году. В результате, многие функции искусственного интеллекта окажутся не только недоступными, но и менее эффективными по сравнению с аналогичными предложениями конкурентов. На фоне этих обстоятельств возникает вопрос: действительно ли стоит инвестировать в новый iPhone 16, если многие из заявленных возможностей не оправдают ожиданий?