Август 2024 года стал катастрофическим для автомобильной отрасли Европейского Союза, с падением продаж новых автомобилей до трехлетнего минимума. Электромобили также не избежали этой участи, продемонстрировав резкое снижение на 43,9% по сравнению с прошлым годом.

Август 2024 года запомнится как один из самых сложных месяцев для автомобильной индустрии в Европейском Союзе. Согласно отчету Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи новых автомобилей упали на 18,3% в годовом исчислении, достигнув самого низкого уровня за три года. Особенно остро ситуация ощущается на крупнейших рынках, таких как Германия, Франция и Италия.

На фоне общего снижения автомобильного рынка, продажи электромобилей обрушились на 43,9%. Это уже четвертый месяц подряд, когда наблюдается падение, что вызывает серьезные опасения у производителей и аналитиков. В Германии, которая традиционно считается одним из лидеров в сегменте электромобилей, снижение составило колоссальные 68,8%. Франция тоже не осталась в стороне, показав падение на 33,1%. Эти цифры говорят о том, что даже самые оптимистичные прогнозы о росте популярности электрических автомобилей оказались слишком далекими от реальности.

Не менее тревожные новости приходят и из сегмента подключаемых автомобилей, где продажи снизились на 22,3%. В то же время гибридные автомобили показывают некое противостояние общей тенденции, увеличив свои продажи на 6,6%. Доля гибридов на рынке достигла 31,3%, что может говорить о смещении интересов потребителей в сторону более традиционных технологий.

Крупнейшие автопроизводители Европы также ощутили влияние кризиса. Продажи Volkswagen упали на 14,8%, Stellantis сократил объемы на 29,5%, а Renault показал снижение на 13,9%. Даже Tesla, которая долгое время оставалась символом успеха в мире электромобилей, столкнулась с падением на 43,2%. Китайская компания SAIC Motor также не избежала проблем, ее продажи снизились на 27,5%.

Эксперты связывают эти изменения с несколькими факторами. Во-первых, экономическая нестабильность в Европе оказала негативное влияние на потребительские настроения. Во-вторых, высокие цены на электронику и дефицит компонентов затруднили производство новых моделей, что также сказалось на доступности автомобилей для покупателей. В результате, многие потенциальные покупатели откладывают свои решения о покупке, ожидая более стабильных условий.