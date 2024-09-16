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Рабочие завода Audi в Брюсселе начали забастовку из-за угрозы закрытия предприятия
Забастовка в Брюсселе: Audi рассматривает закрытие завода в Бельгии. Этот шаг отражает серьезные проблемы, с которыми сталкивается европейская индустрия электромобилей.

На фоне растущих проблем в индустрии электромобилей, завод Audi в Брюсселе оказался в центре внимания. Компания рассматривает возможность закрытия своего предприятия, что вызвало массовые протесты среди рабочих, обеспокоенных будущим своих рабочих мест.

Рабочие завода Audi в Брюсселе начали забастовку, протестуя против возможного закрытия завода, что угрожает 3000 рабочих мест. Ситуация обострилась после того, как компания объявила о снижении спроса на электромобили, производимые на этом заводе. Люди, оказавшиеся на передовой этой борьбы, спят в палатках рядом с предприятием, которое в 2018 году полностью перешло на производство электромобилей. «Мы надеялись на инновации, но теперь сталкиваемся с реальностью», — говорит один из пикетчиков, выражая недовольство действиями руководства.

Европа стремится увеличить производство электромобилей в рамках перехода на экологически чистые технологии. Однако, по данным Европейского союза, в июле количество новых регистраций автомобилей упало на шесть процентов по сравнению с прошлым годом. Это связано как с прекращением субсидий, так и с падением спроса на электромобили, что вызывает серьезные опасения в отрасли.

Фелипе Муньос, аналитик Jato Dynamics, подчеркивает, что закрытие завода в Брюсселе станет первым сигналом о проблемах, с которыми сталкиваются европейские автопроизводители. На рынке уже присутствуют более доступные китайские автомобили, что усугубляет ситуацию. При этом потребители все еще не готовы к электромобилям, которые требуют значительных первоначальных вложений и быстро теряют в цене.

Audi не спешит комментировать сложившуюся ситуацию, однако уже заявила о высоких логистических и производственных затратах. В штаб-квартире ЕС обсуждают возможность введения пошлин на импорт электромобилей из Китая, что может помочь местным производителям, но также вызывает опасения среди стран, таких как Испания и Германия.

Рабочие завода Audi продолжают борьбу за свои права, и их недовольство вполне обосновано. Министр занятости в Брюсселе, Бернар Клерфайт, отметил, что компания получила значительное государственное финансирование для переподготовки сотрудников, но сейчас рабочие остаются в неведении относительно будущего.

#электромобили #европа #audi #забастовка #брюссель
Источник: france24.com
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