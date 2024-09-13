Астронавт Сара Джиллис из миссии Polaris Dawn представила музыкальный клип, исполнив тему из «Звездных войн» на борту космического корабля.

Астронавт Сара Джиллис, участвующая в миссии Polaris Dawn, недавно выпустила музыкальный клип. Этот клип, названный «Harmony of Resilience», стал результатом уникального опыта, когда Джиллис исполнила известную тему из «Звездных войн» в условиях микрогравитации. Видео появилось на платформе X (ранее Twitter) и привлекло внимание зрителей по всему миру.

12 сентября Джиллис и ее коллега, командир миссии Джаред Айзекман, совершили выход в открытый космос. Этот выход длился почти два часа, во время которого астронавты испытали новые скафандры SpaceX, предназначенные для будущих миссий на орбиту и даже на Луну или Марс. Эти скафандры должны обеспечить безопасность астронавтов в сложных условиях космоса.

На следующий день, 13 сентября, Джиллис выпустила музыкальный клип, в котором она исполнила «Rey's Theme», написанную Джоном Уильямсом для фильма «Звездные войны: Пробуждение силы». В видео можно увидеть, как она играет на скрипке, а также фрагменты оркестровых выступлений, записанных в различных студиях. Джиллис подчеркнула, что это музыкальное выступление объединяет таланты со всего мира и символизирует надежду и единство.

Клип стал не только развлекательным, но и благотворительным проектом. Он создан в партнерстве с Детской исследовательской больницей Св. Иуды, для которой программа Polaris собирает средства. Целью этого проекта является привлечение внимания к проблемам детских заболеваний и поддержка музыкального образования через инициативу El Sistema USA. Джиллис надеется, что этот творческий момент вдохновит новое поколение стремиться к звездам и верить в свои мечты.

Запуск миссии Polaris Dawn состоялся 10 сентября с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Эта миссия стала важным шагом в коммерческой космонавтике, демонстрируя, как частные компании могут участвовать в исследовании космоса.