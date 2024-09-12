Министерство юстиции США объявило о новых мерах по контролю за 3D-печатью, чтобы остановить создание нестандартных пулеметов.

В последние годы 3D-печать стала крайне популярна и полезна в самых разных сферах, но вместе с тем привела к возникновению серьезных проблем в сфере безопасности. Министерство юстиции США приняло решение ужесточить контроль над этой технологией, чтобы предотвратить создание устройств, которые могут сделать оружие более смертоносным. Заместитель генерального прокурора Лиза Монако озвучила необходимость принятия мер, чтобы справиться с растущей угрозой.

По данным Министерства юстиции, в последние годы наблюдается резкий рост производства так называемых MCD (механизмов, превращающих полуавтоматическое оружие в автоматическое). С 2017 по 2021 год количество таких устройств увеличилось более чем на 500%. Это вызывает серьезные опасения в США, так как такие устройства могут значительно повысить опасность огнестрельного оружия.

Монако подчеркнула важность сотрудничества с сообществом 3D-печати, призывая разработчиков программного обеспечения и экспертов по технологиям принять участие в решении этой проблемы. Она отметила, что именно профессионалы в этой области лучше всего понимают свои технологии и могут помочь найти эффективные способы противодействия угрозе. В частности, такие устройства могут быть компактными, размером с USB-накопитель, и производиться из одного листа пластика, что делает их доступными для широкой аудитории.

Заместитель прокурора акцентировала внимание на необходимости создания новых групп, которые займутся отслеживанием и решением проблемы MCD. Эти группы должны будут работать над тем, чтобы остановить распространение опасных технологий и защитить общество от потенциальных угроз.