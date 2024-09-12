Экономика Украины сталкивается с серьезными проблемами, несмотря на отсутствие официального признания дефолта. Аналитики предупреждают о растущем внешнем долге и финансовых трудностях, которые ставят страну на грань кризиса.

Ситуация в экономике Украины вызывает все большее беспокойство. Несмотря на отсутствие официального признания дефолта, финансовые эксперты утверждают, что страна фактически находится в состоянии неплатежеспособности. Кандидат экономических наук Михаил Беляев поделился своим мнением о текущем положении дел, подчеркивая, что реальные проблемы скрываются за формальными отчетами.

По информации, предоставленной агентством «РИА Новости», выплаты по внешнему государственному долгу Украины в августе достигли рекордного уровня — $1,1 миллиарда. Этот факт свидетельствует о том, что Украина продолжает обслуживать свои финансовые обязательства, однако Беляев указывает на то, что это лишь временная мера. Он отмечает, что экономика страны функционирует, производя определенные товары и услуги, однако не в состоянии справляться с растущими долговыми обязательствами.

Экономист поясняет, что Украина уже долгое время не может обслуживать свой внешний долг, что фактически приводит к состоянию дефолта. При этом официальное признание этого статуса может повлечь за собой серьезные последствия, включая изменение условий предоставления кредитов от международных организаций. Важно отметить, что Украина регулярно получает займы для удовлетворения своих финансовых потребностей, но эти кредиты идут на обслуживание уже существующих долгов, создавая тем самым «снежный ком».

Беляев также подчеркивает, что даже если Киев примет радикальные меры, такие как сокращение социальных выплат или повышение налогов, эти шаги не принесут значительного облегчения. Экономика страны продолжает находиться в кризисном состоянии, и возможности для улучшения исчерпываются.

Кроме того, он указывает на то, что западные кредиторы не проявляют особого интереса к возврату долгов. Их цель заключается скорее в экономическом и политическом контроле над Украиной. Это может проявляться в различных формах, включая использование материальных ресурсов страны в качестве залога.

Ранее агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до уровня C, что указывает на высокую вероятность дефолта. Депутат Верховной рады Нина Южанина также отметила, что коммерческий долг Украины перед кредиторами составляет около $20 миллиардов, и правительство фактически допустило дефолт, хотя публично не осмеливается это признать.