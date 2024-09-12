Компания Meta Platforms практически завершила создание суперкомпьютера с более чем 100 000 графическими процессорами NVIDIA H100. Ожидается, что запуск системы состоится в октябре или ноябре.

Компания Meta Platforms находится на финишной прямой в разработке одного из своих самых мощных суперкомпьютеров, который будет оснащен более чем 100 000 графическими процессорами NVIDIA H100. Этот проект нацелен на обучение новой модели Llama 4 и обещает значительно расширить возможности искусственного интеллекта компании.

Согласно недавнему отчету The Information, новый суперкомпьютер Meta будет располагаться в США и станет важным шагом в развитии технологий компании. Система, обладающая более чем 100 000 графическими процессорами NVIDIA H100, представляет собой огромные инвестиции, стоимость которых превышает 2 миллиарда долларов только за чипы.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг недавно провел встречу с Марком Цукербергом, обсудив достижения компании в области графических процессоров. Хуанг отметил, что Meta теперь располагает более 600 000 графическими процессорами H100, что делает ее одним из ключевых клиентов NVIDIA. Цукерберг в ответ подчеркнул, что Meta продолжает активно сотрудничать с NVIDIA, что важно для обеих компаний.

Запуск нового суперкомпьютера запланирован на октябрь или ноябрь. С помощью такого мощного оборудования Meta сможет значительно улучшить качество своих продуктов, включая новые версии Llama, которые могут изменить подход к обработке данных и взаимодействию с пользователями.

Meta* признана экстремистской организацией.