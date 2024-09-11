Концерн «Калашников» завершает отгрузку снайперских винтовок Драгунова, предусмотренную на 2024 год. В 2025 году объемы производства вырастут в несколько раз, что подчеркивает устойчивый интерес к этому оружию.

Концерн «Калашников» продолжает свою историю успеха, наращивая производство легендарных снайперских винтовок Драгунова (СВД). Эта модель, разработанная в 1960-х годах, до сих пор остается востребованной как в России, так и за ее пределами.

С начала серийного выпуска СВД в 1963 году прошло более шести десятилетий, но интерес к этому оружию не угас. Снайперская винтовка Драгунова зарекомендовала себя как надежный инструмент для поражения целей на расстоянии до 1000 метров. Ее полуавтоматическая система, компактность и высокая точность делают СВД идеальным выбором для силовых структур.

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников отметил, что достоинства этой винтовки подтверждены многолетней эксплуатацией. СВД демонстрирует отличные результаты в боевых условиях, оставаясь актуальной даже в современном контексте. В условиях специальной военной операции винтовка продолжает выполнять задачи, что подчеркивает ее эффективность.

Согласно контрактам на 2025 год, объемы производства СВД вырастут в несколько раз. Это решение связано с постоянным спросом на снайперские винтовки и необходимостью обеспечения военных подразделений современным и проверенным оружием. «Калашников» готовит к запуску новые линии, что позволит увеличить темпы выпуска и удовлетворить потребности армии.

Инженеры концерна работают над улучшением характеристик, чтобы сохранить конкурентоспособность СВД на мировом рынке.