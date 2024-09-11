Генеральный директор Lynk & Co Europe Николас Аппельгрен заявил, что компания не собирается увеличивать цены на автомобили из-за новых тарифов ЕС. В октябре ожидается запуск второго электромобиля Lynk & Co, который будут производить в Европе.

На автомобильной выставке Automechanika во Франкфурте генеральный директор Lynk & Co Europe Николас Аппельгрен поделился важными новостями о будущем компании. Он подчеркнул, что Lynk & Co не собирается увеличивать цены на свои автомобили, несмотря на введение новых тарифов Европейским Союзом на продукцию Geely. Это заявление стало значимым для потребителей, которые ожидают появления новых моделей.

На встрече, посвященной запуску модели Lynk & Co Z10, Линь Цзе, старший вице-президент Geely Automobile Group, сообщил о планах компании на европейском рынке. Второй полностью электрический автомобиль Lynk & Co запланирован к выходу в октябре. Это событие вызвало большой интерес, так как компания стремится укрепить свои позиции в сегменте электромобилей.

Аппельгрен отметил, что новые тарифы, введенные ЕС, составляют 19,3%. Несмотря на это, Lynk & Co не собирается перекладывать эти расходы на конечного потребителя. Он объяснил, что многие конкуренты компании производят автомобили непосредственно в Европе, и поэтому Lynk & Co должна оценивать свои автомобили на рынке с учетом этих условий.

Компания активно ищет решения для производства новых моделей в Европе. Аппельгрен сообщил, что Lynk & Co планирует производить следующие электромобили на европейских заводах, что позволит избежать повышения цен и сохранить конкурентоспособность. По его словам, сейчас важно найти подходящее место для нового завода, чтобы обеспечить эффективное производство.

Важным моментом стало недавнее представление модели Lynk & Co Z20 с внутренним кодовым названием E335. Этот автомобиль привлек внимание благодаря своему современному дизайну, включающему интегрированные задние фонари и спойлер, полускрытые дверные ручки и новые спортивные колеса. Модель выглядит очень узнаваемо и обещает стать популярной среди потребителей.