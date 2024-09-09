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Европа и США столкнулись с нехваткой морепродуктов из-за антироссийских санкций
Западные страны ощутили на себе последствия санкций против России, столкнувшись с дефицитом морепродуктов. Крабовый кризис в США и рост цен на треску в Европе ставят под угрозу привычные блюда и рабочие места.

Западные страны, стремясь отомстить России, неожиданно оказались в ловушке собственных санкций. В результате возникли проблемы с поставками краба, трески и минтаев, что привело к резкому подорожанию привычных блюд, таких как "фиш-энд-чипс". Этот кризис стал ярким примером того, как политические решения могут обернуться экономическими трудностями для простых граждан.

Санкции против России, введенные еще в марте 2022 года, затронули множество товаров, включая морепродукты. Американцы запретили импорт лосося, трески и краба, что вызвало серьезные последствия для рыбной отрасли. Аналитики предупреждали о потенциальном кризисе, но многие не ожидали, что последствия будут столь ощутимыми. Президент ВАРПЭ Герман Зверев подчеркивал, что американские потребители почувствуют на себе последствия от этого решения.

Россия и Канада занимали лидирующие позиции среди поставщиков краба в США. В 2021 году импорт краба из России вырос на 28%, достигнув 766 миллионов долларов. Теперь же американцы сталкиваются с "крабовым кризисом", который угрожает их любимым морепродуктам. Например, компания Whittier Seafood, занимающаяся рыбным промыслом на Аляске, оказалась на грани банкротства из-за прекращения поставок краба из российских вод.

Тем временем, в России ситуация выглядит гораздо более оптимистично. Экспорт рыбной продукции увеличился на треть, а Китай стал ключевым торговым партнером. Росрыболовство сообщает о поставках на сумму три миллиарда долларов, что подтверждает устойчивость российской отрасли. В Шанхае даже проходит фестиваль краба, подчеркивая растущий интерес к российским морепродуктам.

Европа также не осталась в стороне от последствий санкций. Россия являлась одним из крупнейших поставщиков трески в ЕС. Сокращение вылова и ограничения в торговле привели к нехватке рыбы, и переработчики забили тревогу. В 2023 году Европейский совет исключил российскую рыбу из системы тарифных квот, что привело к увеличению пошлин до 13,7%. В Великобритании ситуация еще более серьезная: с 2022 года пошлина на импорт трески достигла 35%. Это вызвало резкий рост цен на "фиш-энд-чипс", традиционное британское блюдо. Ранее порция стоила 6,48 фунта, а сейчас ее цена приближается к десяти фунтам.

Немецкие потребители также столкнутся с проблемами. Минтай, который занимает 19% потребления рыбы в Германии, может попасть под санкции. В 2023 году российский минтай составлял 27,9% от общего импорта в ЕС. Если запрет вступит в силу, немцы лишатся более четверти поставок. Местные СМИ уже предупреждают о возможном подорожании и дефиците, что может привести к увольнениям около тысячи рабочих в сфере рыбопереработки.

В результате санкций, принятых против России, западные страны оказались в сложной ситуации. Российский же экспорт рыбы находит новые рынки в Азии и Африке, в то время как Европа и США сталкиваются с растущими ценами и нехваткой привычных морепродуктов. Этот кризис стал напоминанием о том, как политические решения могут иметь далеко идущие экономические последствия для обычных людей.

#россия #санкции #экономика #морепродукты #краб #треска
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