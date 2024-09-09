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Союз потребителей объясняет, как местные власти и монополизация ресурсов влияют на рост ЖКХ
Россияне вернулись из дачного сезона и столкнулись с резким увеличением тарифов на ЖКХ. Союз потребителей объясняет, как местные власти и монополизация ресурсов влияют на рост цен и платежей.

С началом осени многие жители России вернулись в свои квартиры и обнаружили, что платежки за коммунальные услуги значительно возросли. В регионах, таких как Кострома, Рязань и Калуга, рост цен превысил официально заявленные 10 процентов, что вызвало волну недовольства. «Парламентская газета» провела расследование, чтобы выяснить, от чего зависит рост тарифов и почему они так различаются в разных частях страны.

С 1 июля этого года правительство России утвердило новые тарифы на ЖКХ, которые варьируются от 4 до 15% в зависимости от региона. В Москве, например, власти установили предельный рост на уровне 11%, а в Санкт-Петербурге — 9,8%. Однако, как показали исследования, некоторые жители столкнулись с гораздо более значительными увеличениями. Например, жительница района Хорошево-Мневники в Москве заметила, что ее тарифы на холодную воду выросли на 15%, а на горячую — на 10%. В Химках, напротив, рост составил лишь 10%.

На первый взгляд, такие изменения могут показаться незначительными, но на практике они существенно влияют на семейный бюджет. Сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов отметил, что реальные платежи граждан стали расти в последние годы из-за появления новых строк в квитанциях — за вывоз мусора и капитальный ремонт. Если в Санкт-Петербурге тариф за вывоз мусора в начале его введения составлял всего 3 рубля за квадратный метр, то сейчас он достиг 8,5 рублей. Взнос на капитальный ремонт также заметно увеличился, что добавляет нагрузку на жильцов.

Голов также подчеркнул, что многие жители дач сталкиваются с манипуляциями в тарифах. Например, в садоводческих товариществах, где нет газа, люди вынуждены отапливать свои дома электричеством, что приводит к огромным счетам зимой. Сельский тариф заменили на более высокий, что увеличивает расходы на 20%. Кроме того, дачники часто платят за вывоз мусора дважды: в своем СНТ и в городской квартире.

Разобраться в причинах такого разнообразия тарифов в разных регионах можно. Вопросы утверждения тарифов находятся в компетенции местных властей, а федеральное правительство устанавливает лишь предельные индексы. Вице-премьер Виталий Мутко в 2019 году объяснял, что разница в тарифах обусловлена различными условиями водоподготовки и теплоснабжения, а также разнообразием технологий. Например, в одном населенном пункте котельная работает на газе, в другом — на мазуте, что влияет на стоимость услуг.

На сайте МособлЕИРЦ указано, что тарифы зависят от состояния инфраструктуры, уровня благоустройства и степени изношенности сетей. Это означает, что даже в пределах одного региона жители могут столкнуться с разными ценами на коммунальные услуги. Местные власти контролируют почти всю инфраструктуру, а управляющие компании часто оказываются под их влиянием.

Фактически, многие россияне остаются в зависимости от решений местных властей и монополистов, что вызывает недовольство и обоснованные вопросы о справедливости тарифов. В условиях отсутствия настоящей конкуренции в сфере ЖКХ, жители вынуждены мириться с произволом и непредсказуемыми изменениями в своих платежках.

#россия #тарифы #жкх #монополизация #местные власти
Источник: pnp.ru
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