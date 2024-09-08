На этой неделе SpaceX успешно запустила 7000-й спутник Starlink, что позволяет Илону Маску контролировать почти две трети всех активных спутников на орбите. С момента запуска первой группы спутников в 2019 году, их количество увеличилось в шесть раз, и теперь Starlink предоставляет услуги в 102 странах.

На фоне стремительного развития технологий, SpaceX вновь привлекла внимание всего мира своим последним достижением — запуском 7000-го спутника Starlink. Этот спутник стал частью масштабной программы, целью которой является обеспечение доступа к высокоскоростному интернету в самых удаленных уголках планеты. С момента своего появления в 2019 году Starlink значительно расширил свое присутствие на орбите, и теперь Илон Маск контролирует почти две трети всех активных спутников, находящихся на низкой околоземной орбите.

Согласно данным некоммерческой организации CelesTrak, на сегодняшний день SpaceX управляет 6370 активными спутниками Starlink, что составляет более 62% от общего числа всех действующих спутников на орбите. Это впечатляющее количество было достигнуто за короткий период — всего за три года, что подтверждает стремительное развитие проекта. В среднем, компания запускает три спутника в день.

На данный момент Starlink работает в 102 странах, предоставляя услуги более чем трем миллионам клиентов. Пользователи могут подключаться к сети через наземные антенны, стоимость которых составляет 300 долларов.