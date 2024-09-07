NVIDIA сообщила о задержках всех заказов на видеокарты RTX 4070 Super, которые теперь ожидаются только в конце сентября.

В мире технологий, где каждая новинка вызывает немалый ажиотаж, новости о задержках поставок могут вызвать настоящую бурю среди покупателей. NVIDIA, известная своими мощными графическими картами, недавно объявила, что все заказы на RTX 4070 Super были приостановлены, и следующая партия ожидается лишь в конце сентября.

По информации, поступившей от дилеров в Бопантанге, все заказы на RTX 4070 Super для различных брендов были отклонены в начале сентября. Производственные мощности, похоже, не справляются с растущим спросом, и, как следствие, покупатели могут столкнуться с серьезными трудностями в поиске этих видеокарт. В текущей ситуации поставщики могут полагаться лишь на ограниченные запасы, что создает риск дефицита.

Согласно последним данным, RTX 4070 Super основана на ядре AD104-350 и обладает 7168 ядрами CUDA. Эта видеокарта предлагает 12 ГБ видеопамяти GDDR6X и может похвастать частотой разгона до 2475 МГц. Учитывая, что ее производительность превосходит RTX 3090, неудивительно, что интерес к ней так велик. Но с учетом задержек и возможного роста цен, многих покупателей охватывает чувство неопределенности.

В Китае RTX 4070 Super оценили в 4899 юаней (около 61 400 руб.), а на JD.com ее минимальная цена составляла 4599 юаней (около 57 670 руб.)