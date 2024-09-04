Миссия NASA BurstCube впервые зафиксировала мощный гамма-всплеск, подтвердив свои возможности по обнаружению и анализу космических явлений. Это значительное достижение для команды инженеров и учёных, работающих над этим уникальным проектом.

Миниатюрный спутник NASA BurstCube, размером с обычную обувную коробку, недавно совершил свое первое важное открытие в космосе. Спутник зафиксировал мощный гамма-всплеск, самый сильный вид взрыва во Вселенной, тем самым доказав свою пригодность для выполнения сложных научных задач.

29 июня 2024 года миссия NASA BurstCube зафиксировала событие, названное GRB 240629A, в южном созвездии Микроскоп. Официальное объявление об этом событии появилось в циркуляре GCN (General Coordinates Network) 29 августа. Этот гамма-всплеск, представляющий собой кратковременную вспышку высокоэнергетического света, был вызван столкновением сверхплотных объектов, таких как нейтронные звезды. Подобные явления создают тяжелые элементы, включая золото и йод, которые важны для существования жизни в нашей Вселенной.

Миссия BurstCube была запущена на орбиту 18 апреля 2024 года после доставки на Международную космическую станцию в марте того же года. Эта миссия была разработана для обнаружения, локализации и изучения коротких гамма-всплесков. BurstCube является первым мини-спутником CubeSat, который использует систему спутников связи NASA TDRS (Tracking and Data Relay Satellite). Эта система обеспечивает быструю передачу данных, что позволяет координировать последующие наблюдения с использованием других космических и наземных обсерваторий через GCN NASA.

Кроме того, BurstCube регулярно передает данные на Землю с помощью системы Direct to Earth, которая наряду с TDRS входит в состав NASA Near Space Network. Благодаря этим технологиям данные о гамма-всплесках и других космических явлениях могут оперативно передаваться на Землю для дальнейшего анализа.

Однако миссия столкнулась с неожиданной проблемой. Одна из двух солнечных панелей спутника не смогла полностью развернуться, что закрыло обзор звездного трекера, необходимого для точного наведения спутника и минимизации аэродинамического сопротивления. Это ограничение сократило ожидаемый срок работы спутника с 12–18 месяцев до примерно сентября текущего года. Тем не менее, команда инженерных специалистов и ученых отреагировала на эту ситуацию оперативно и стремится максимально использовать оставшееся время на орбите.

Нынешняя ситуация подчеркивают важность малых миссий, таких как BurstCube, для современной науки.