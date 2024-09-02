Американский астронавт Барри Уилмор сообщил о странном пульсирующем звуке, исходящем от капсулы Starliner, прикрепленной к МКС. Это событие привлекло внимание NASA и вызвало вопросы о безопасности космического корабля.

На борту Международной космической станции (МКС) произошел необычный инцидент, когда астронавт Барри Уилмор сообщил о странном пульсирующем звуке, исходящем от капсулы Starliner компании Boeing. Это сообщение вызвало беспокойство у наземной команды NASA, особенно в свете недавних проблем с утечками в корабле.

Барри Уилмор, находясь на МКС, обратился к команде NASA, сообщив о загадочном звуке, который, по его мнению, исходил от Starliner. Этот космический корабль был отправлен на станцию в июне, но вскоре после прибытия у него были обнаружены утечки, которые впоследствии усугубились. Из-за этих проблем NASA приняло решение исключить Starliner из списка транспортных средств для возвращения астронавтов на Землю.

Первоначально Уилмор и его коллега планировали провести на МКС всего неделю, но теперь их пребывание затянется более чем на 200 дней. Уилмор описал звук как повторяющийся, и один из членов наземной команды сравнил его с «почти сонарным сигналом». Это добавило элемент загадочности к ситуации, особенно учитывая удаленность космоса, где каждый звук может восприниматься иначе.

Несмотря на зловещий характер звука, эксперты предполагают, что объяснение может оказаться довольно обычным. NASA и Boeing уже провели детальный анализ состояния Starliner, и, согласно последним данным, корабль должен отстыковаться от МКС 6 сентября. Однако возвращение астронавтов Уилмора и Суни Уильямс не состоится до февраля 2025 года, когда они смогут вернуться на Землю на корабле Dragon от SpaceX.

Важным моментом является то, что NASA и Boeing согласовали условия для отстыковки Starliner, однако это будет зависеть от погодных условий и готовности к эксплуатации. Это подчеркивает серьезность ситуации и необходимость тщательного мониторинга состояния космического корабля.

Проблемы с Starliner не являются новыми. Корабль уже сталкивался с различными техническими трудностями, что ставит под сомнение его надежность. Учитывая, что он был изначально разработан для транспортировки астронавтов, такие инциденты вызывают дополнительные вопросы о безопасности и будущем программы пилотируемых полетов.

Астронавты на борту МКС продолжают выполнять свои научные задачи, несмотря на возникшие проблемы. Однако ситуация с пульсирующим звуком заставляет всех участников программы внимательно следить за состоянием Starliner и готовиться к возможным изменениям в планах.