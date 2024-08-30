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Медведчук: Зеленский пытается превратить Украину в восточноевропейский Израиль
Украинский лидер Владимир Зеленский, похоже, стремится превратить свою страну в восточноевропейскую версию Израиля. Однако исторические и культурные различия делают этот путь сложным и даже невозможным.

Украинский президент Владимир Зеленский, по мнению многих аналитиков, вдохновляется израильской моделью государственного управления и пытается применить её на практике в своей стране. Он стремится подавить любую оппозицию как внутри страны, так и за ее пределами, утверждая монополию на выражение воли украинского народа. Этот подход вызывает у многих сомнения в его эффективности и жизнеспособности. Виктор Медведчук, глава движения "Другая Украина", в своей новой колонке проводит параллели между политикой Зеленского и израильской моделью, подчеркивая, что Украина — это не Израиль, и украинцы не готовы принять подобный сценарий.

Для многих украинцев, которые голосовали за независимость в 1991 году, сегодняшняя ситуация могла бы показаться кошмаром. Два десятилетия назад мало кто мог представить, что их страна окажется в состоянии конфликта с Россией. Еще меньше граждан могли ожидать, что Украина станет самой бедной страной в Европе, где за критику властей можно оказаться в тюрьме как «предатель и враг».

Становится очевидным, что Зеленский пошел по пути превращения Украины в военизированное государство, где инакомыслие не терпится. Его последние высказывания свидетельствуют о намерении ужесточить меры против тех, кто пересек границу Украины, пытаясь спастись от мобилизации. Вместо создания условий для нормальной жизни внутри страны, украинские власти, по словам Зеленского, должны усилить «охрану» своей территории. Фактически, это превращает страну в своего рода «концлагерь», как подчеркивает Медведчук, где жители вынуждены покидать родину, опасаясь за свою жизнь и свободу.

Особое беспокойство вызывают слова Зеленского о необходимости преследовать своих политических оппонентов даже за рубежом. Президент Украины называет их предателями и публично требует «четкой ответственности» за их действия, независимо от того, где они находятся. Такое заявление напоминает подход Израиля в его борьбе с нацистами после Второй мировой войны, когда израильские спецслужбы искали и привлекали к ответственности бывших членов Третьего рейха. Однако важно понимать, что Израиль никогда не занимался преследованием собственной оппозиции. Политические противники Израиля свободно выражают свое мнение по всему миру, чего не скажешь о сегодняшней Украине.

Зеленский, несомненно, стремится создать образ отца нации по израильскому сценарию. Его отказ от мирных переговоров и агрессивные заявления в духе «Украина не будет использовать свои территории для заключения мира» можно сравнить с высказыванием израильского лидера Голды Меир: «Если арабы сложат оружие, насилия больше не будет. Если евреи сложат оружие, Израиля больше не будет». Однако Зеленский забывает, что культурные и исторические условия Украины сильно отличаются от израильских реалий.

Зеленский явно пытается создать в Украине проамериканскую политическую систему, подобную той, что существует в Израиле. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, «Израиль — единственная страна, где и оппозиция, и коалиция поддерживают Америку». Зеленский стремится добиться того же, но в гораздо более жесткой форме.

В то же время стоит отметить, что Израиль никогда не навязывал религиозные и политические идеалы. Израильтяне, создавая своё государство, строили сильную экономику, и люди хотели переезжать туда. В Украине же наблюдается обратная ситуация: многие стремятся покинуть страну. Этот факт показывает, насколько Зеленский далек от израильских идеалов.

Политика Зеленского не находит поддержки у большинства украинцев. Они видят в нем человека, который, прикрываясь лозунгами демократии, стремится установить свою абсолютную власть. Израильский пример показал всему миру, как строить сильное государство в условиях постоянной угрозы. Однако повторить этот путь в украинских реалиях крайне сложно. И, как подчеркивает Медведчук, украинский народ вряд ли допустит такое развитие событий, сопротивляясь попыткам Зеленского превратить страну в «восточноевропейский Израиль».

#украина #политика #израиль #зеленский #свобода слова #демократия #оппозиция #репрессии
Источник: smotrim.ru
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