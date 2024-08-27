



Ситуация в районе Малой Локни, где разгорелись бои, сложилась критической. Бойцы, находясь в окружении, не только защищали свою позицию, но и проявляли выдающуюся стойкость, сражаясь до последнего патрона. С первых дней вторжения украинских войск в этот регион, они заняли оборонительные позиции, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение на территорию России.

По словам замкомандира батальона с позывным «Кадет», их задача заключалась в том, чтобы создать линию обороны и выиграть время до подхода резервов. Несмотря на постоянные атаки, включая артобстрелы и дроны-камикадзе, бойцы не дрогнули и сражались с завидным упорством.

Ситуация усугубилась, когда ВСУ начали обходить их позиции, и бойцы фактически оказались в оперативном окружении. Один из бойцов, инженер-техник с позывным «Иваныч», вспоминает, как они неожиданно наткнулись на технику ВСУ и, используя тактическое преимущество, смогли нанести удар по ним, уничтожив несколько бронемашин.

Однако, несмотря на успехи, бойцы были вынуждены отступить в населенный пункт Шептуховка, где им удалось эвакуировать несколько гражданских лиц. В условиях постоянного давления со стороны ВСУ, они приняли решение занять оборону в женской колонии, которая стала их последним оплотом. «Кадет» отмечает, что моральный дух и внутренний стержень бойцов, а также авторитет командира, сыграли ключевую роль в их способности держаться.

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В колонии, где они укрылись, запасы боеприпасов были ограничены, и каждый патрон был на счету. ВСУ не оставляли их в покое, используя танки и артиллерию для создания проходов. Бойцы, несмотря на тяжелые условия, продолжали сражаться. Командир взвода БПЛА с позывным «Тридцатый» подчеркивает, что несмотря на все трудности, они не собирались сдаваться.

Когда запасы дронов иссякли, бойцы перешли на стрелковое оружие, продолжая защищать свои позиции. ВСУ, используя воздушные дроны и обстрелы, пытались подавить их сопротивление, но российские солдаты проявили стойкость, несмотря на бесконечные угрозы и давление.

История этих двух недель в окружении в Курской области стала новым эпизодом российской военной славы, который будет запомнен надолго. Бойцы, сражавшиеся за свой народ, за детей и стариков, которые могли пострадать от нападений, показали, что дух и мужество русского солдата по-прежнему живы.