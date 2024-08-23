Основное внимание будет уделено разработке стейблкойнов на юань и корзину валют БРИКС.

В последние дни стало известно о планах создания двух криптобирж в России, которые будут сосредоточены на поддержке внешнеэкономической деятельности страны. Эти инициативы, обсуждаемые в рамках правительственных кругов, могут значительно изменить ландшафт цифровой экономики в России, особенно в свете глобальных санкций и растущей потребности в альтернативных финансовых инструментах.

Согласно информации, опубликованной изданием «Коммерсантъ», новые криптобиржи будут расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Для одной из площадок планируется использовать инфраструктуру Санкт-Петербургской валютной биржи, в то время как другая может быть организована на базе Московской биржи или в рамках отдельного экспериментального правового режима. Это говорит о том, что российские власти стремятся создать условия для функционирования криптобирж, соответствующих современным требованиям.

Основная идея новых криптобирж заключается в разработке стейблкойнов, которые будут привязаны к юаню и корзине валют стран БРИКС. Стейблкойны представляют собой цифровые активы, которые обеспечены реальными валютами или товарами, что делает их менее волатильными по сравнению с обычными криптовалютами. Это может стать важным шагом для России в условиях экономических санкций и необходимости диверсификации финансовых потоков.

Тем не менее, эксперты предупреждают о возможных рисках, связанных с созданием криптобирж в России. На данный момент в стране отсутствует четкий и унифицированный правовой механизм, регулирующий деятельность таких площадок. Законодательство о цифровых финансовых активах устанавливает лишь общие рамки для выпуска и обращения цифровых активов, но не охватывает специфику работы криптобирж. Это создает неопределенность для потенциальных участников рынка.

Существующий экспериментальный правовой режим, который может быть применен к новым криптобиржам, предполагает, что вначале доступ к площадкам получит ограниченный круг лиц, включая крупных экспортеров и импортеров. Малый и средний бизнес, а также физические лица, скорее всего, не смогут воспользоваться этими услугами на первых этапах. Это может ограничить популярность криптобирж среди более широкого круга пользователей.

Кроме того, эксперты указывают на риски, связанные с прозрачностью блокчейна. Если информация о транзакциях, проведенных на российских биржах, станет доступной, это может привести к попаданию участников в санкционные списки. Таким образом, использование криптобирж может оказаться небезопасным для многих пользователей, что подрывает доверие к новым платформам.

В то же время, Министерство финансов и Банк России продолжают обсуждать легализацию криптобирж. Вопрос остается открытым, и чиновники разделяются на два лагеря: одни выступают за законодательно разрешение работы криптобирж, другие — за их запрет. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что законопроект о криптобиржах может быть готов осенью, что дает надежду на более четкие правила игры в будущем.