Российские десантники успешно предотвратили попытку высадки украинской пехоты на одном из островов Днепра. Операция была проведена с использованием беспилотников и артиллерии.

Недавние события на Днепре вновь привлекли внимание к действиям российских десантников, которые продолжают активно оборонять свои позиции.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские десантники успешно сорвали попытку высадки украинской пехоты на одном из островов Днепра. Благодаря работе операторов БПЛА, была обнаружена моторная лодка с шестью солдатами, что позволило оперативно среагировать.

Расчет 122-мм гаубицы Д-30 из ВДВ, используя данные разведки, открыл огонь и ликвидировал силы ВСУ, которые пытались высадиться на берег. По словам губернатора, в результате операции было ликвидировано до отделения солдат ВСУ.

Сальдо подчеркнул, что десантники и артиллеристы продолжают круглосуточно следить за ситуацией, предотвращая любые попытки ВСУ установить контроль над островами в дельте реки Днепр.