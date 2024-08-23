Недавние исследования почвы, проведенные индийским марсоходом Pragyan, показали, что поверхность Луны в прошлом была покрыта расплавленной магмой. Эти открытия подтверждают теории о формировании Луны после столкновения с крупным объектом.

Индийская космическая миссия Chandrayaan-3, запущенная в прошлом году, сделала значительный шаг в изучении Луны. После успешной посадки модуля Vikram в августе, марсоход Pragyan начал исследовать южный полюс Луны, собирая образцы почвы и проводя тесты, которые предоставят большего понимания геологической истории нашего спутника.

В ходе своей работы марсоход Pragyan собрал и проанализировал образцы лунного реголита, что позволило ученым сделать важные выводы о прошлом Луны. Группа ученых из Лаборатории физических исследований Индии, вместе с коллегами из Спутникового центра имени Ур Рао и Центра космических приложений, проанализировала данные, полученные с помощью альфа-частичного рентгеновского спектрометра, установленного на марсоходе.

Используя этот спектрометр, Pragyan провел 23 анализа почвы, которые показали, что все образцы в основном состоят из ферроанортозита. Этот минерал является важным индикатором того, что поверхность Луны когда-то была в состоянии расплавления. Результаты исследования также указывают на то, что реголит в различных областях Луны, включая экватор и средние широты, состоит из аналогичных материалов, что свидетельствует о наличии однородного слоя.

Такой однородный состав реголита поддерживает теорию о том, что вся поверхность Луны была покрыта расплавленной магмой в ранние этапы ее формирования. Это предположение связано с гипотезой о столкновении Земли с крупным объектом, известным как Тейя, который мог выбросить огромное количество материала в космос. Этот материал затем объединился, образовав Луну.

Согласно этой теории, столкновение могло создать значительное количество тепла, что объясняет наличие расплавленной магмы на поверхности. Ученые подчеркивают, что такой слой магмы мог бы объяснить сходство химического состава лунных пород с земными. Это открытие не только расширяет наши знания о Луне, но и позволяет лучше понять процессы, происходившие в ранней солнечной системе.