Недавнее исследование показало, что шведские владельцы электромобилей проезжают больше километров, чем их коллеги на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. При этом большинство из них не испытывают беспокойства по поводу дальности поездки, в отличие от традиционных автомобилистов.

Исследование, проведенное шведской компанией социальных исследований Sifo совместно с компанией Zaptec, специализирующейся на зарядных устройствах, выявило интересные факты о поведении владельцев электромобилей в Швеции. Опрос, в котором участвовали более двух тысяч водителей, показал, что владельцы электромобилей не только проезжают большие расстояния, но и значительно реже испытывают беспокойство по поводу зарядки своих автомобилей. Эти результаты могут изменить восприятие электромобилей и их возможностей среди широкой аудитории.

В ходе исследования были опрошены 1082 владельца автомобилей с бензиновыми двигателями и 1032 владельца электромобилей или гибридов. Возраст участников варьировался от 18 до 79 лет, что позволило получить разнообразные данные о привычках водителей. Одним из ключевых выводов стало то, что 54% владельцев электромобилей заявили, что редко или никогда не испытывают беспокойства по поводу дальности поездки. Это контрастирует с 45% владельцев бензиновых автомобилей, которые назвали страх перед ограниченным запасом хода основной причиной, по которой они не рассматривают возможность перехода на электромобили.

Дополнительно, исследование показало, что 31% владельцев электромобилей в Швеции проезжали по меньшей мере 11 раз в год расстояние более 32 километров в одну сторону. В то же время только 19% владельцев бензиновых автомобилей совершали такие поездки. Эти данные свидетельствуют о том, что в этой относительно небольшой европейской стране владельцы электромобилей более уверенно планируют свои поездки на большие расстояния, что может быть связано с развитием инфраструктуры зарядных станций в стране.