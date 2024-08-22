Бренд Polestar объявил о назначении Филипа Рёмерса, бывшего дизайнера Volkswagen и Audi, на пост главного дизайнера. Это назначение происходит в важный момент для компании, которая активно расширяет свою модельную линейку электромобилей.

Бренд Polestar, специализирующийся на производстве электромобилей, сделал важный шаг в развитии своей команды, назначив Филипа Рёмерса на должность главного дизайнера. Рёмерс, ранее работавший в Volkswagen и Audi, известен своими успешными проектами, включая седьмое поколение Volkswagen Golf и Audi e-tron GT. Это назначение стало значимым событием для компании, стремящейся укрепить свои позиции на рынке электромобилей.

Филип Рёмерс, который пришел в Polestar, заменит Максимилиана Миссони, возглавлявшего дизайнерский отдел компании последние шесть лет. Миссони, прежде чем присоединиться к Polestar, имел опыт работы в Volvo и Volkswagen, что позволило ему внести значительный вклад в формирование идентичности бренда. Генеральный директор Polestar Томас Ингенлат выразил благодарность Миссони за его работу и подчеркнул, что он помог установить высокие стандарты дизайна, которые отличают Polestar от других производителей.

Приход Рёмерса в компанию совпадает с важным этапом в развитии Polestar, которая недавно расширила свою модельную линейку с одной модели до трех. На этой неделе бренд начал поставки своей новой модели Polestar 4 в Европу, что является значимым шагом для компании, стремящейся занять свою нишу на рынке электромобилей. Ожидается, что поставки Polestar 4 в Северной Америке и Австралии начнутся в конце этого года, с ценой от $56 300 и запасом хода около 480 км.

Рёмерс известен своим современным подходом к дизайну и опытом работы с высококлассными автомобилями. Его работа над Volkswagen Golf седьмого поколения, который стал знаковым автомобилем для бренда, привлекла внимание к его таланту. После этого он продолжил свою карьеру в Audi, где разрабатывал такие модели, как A6 и A8, а также e-tron GT. Его опыт и креативный взгляд на дизайн должны помочь Polestar сделать следующий шаг в развитии своей модельной линейки и привлечь больше клиентов.

К 2026 году Polestar планирует представить пять моделей электромобилей класса люкс, включая электрический четырехдверный GT (Polestar 5) и электрический кабриолет (Polestar 6). Эти планы показывают амбициозный подход компании к расширению своего присутствия на рынке. Полная линейка новых моделей, которую компания планирует выпустить, должна помочь Polestar достичь своей цели по продаже 155 000 автомобилей в следующем году, что является значительным увеличением по сравнению с 54 626 проданными автомобилями в прошлом году.