Сегодня был представлен новый человекоподобный робот «Navigator 2 NAVIAI», который стал результатом инвестиций Чжэцзянского центра инноваций. С высотой 1,65 метра и вычислительной мощностью 275 TOPS, он обещает революционизировать взаимодействие человека и машины.

Современные технологии не стоят на месте, и мир робототехники продолжает удивлять новыми достижениями. Сегодня в центре внимания оказался человекоподобный робот «Navigator 2 NAVIAI», который был представлен Чжэцзянским центром инноваций гуманоидных роботов. Этот проект, в который компания SUPCON Technology инвестировала значительные средства, обещает изменить подход к взаимодействию человека с роботами.

Робот «Navigator 2 NAVIAI» стал заметным шагом вперед по сравнению со своим предшественником, «Navigator 1». Его размеры увеличились до 1,65 метра в высоту и 60 килограммов в весе, что позволяет ему выполнять более сложные задачи. Вычислительная мощность нового робота составляет 275 TOPS, что означает, что он способен выполнять 275 триллионов операций в секунду. Это делает его одним из самых мощных человекоподобных роботов на рынке.

Одной из ключевых особенностей «Navigator 2 NAVIAI» является его способность адаптироваться к различным поверхностям и выполнять антропоморфные движения. Робот может развивать скорость до 6 км/ч и имеет возможность захватывать и размещать объекты, что открывает новые горизонты для его применения в реальных условиях. Нагрузка на одну руку составляет 5 кг, а точность срабатывания достигает 0,1 мм, что обеспечивает высокую эффективность в работе с мелкими предметами.

Операционные возможности «Navigator 2 NAVIAI» также впечатляют. Он может работать до двух часов без подзарядки, что делает его подходящим для длительных задач. Кроме того, робот оснащен 15 суставами пальцев и 6 активными степенями свободы, что позволяет ему выполнять сложные манипуляции с предметами. Вес каждой руки составляет всего 600 граммов, а скорость суставов достигает 150 градусов в секунду, что обеспечивает высокую скорость и точность движений.

С точки зрения технологий, «Navigator 2 NAVIAI» представляет собой прорыв в нескольких областях. Он включает в себя усовершенствования в трехмерном моделировании, а также новые методы генерации данных для крупных сцен. Эти технологии позволяют роботу эффективно планировать и принимать решения в сложных условиях. Например, он может точно организовать рабочее пространство для штабелирования и выполнять сборку с точностью до субмиллиметра.

Как двигается и работает робот вы можете посмотреть здесь, здесь и здесь.

Кроме того, «Navigator 2 NAVIAI» способен к долгосрочному планированию поведения, что позволяет ему успешно ориентироваться в динамичных и сложных сценариях. Это делает его идеальным кандидатом для использования в различных сферах, от логистики до обслуживания в общественных местах.