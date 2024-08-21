Администрация Байдена рассматривает возможность поставок ракет Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) для украинских F-16. Это решение может значительно усилить ударный потенциал Киева.

В последние недели в Вашингтоне активно обсуждается возможность поставок современных ракет Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) для украинских истребителей F-16. Эта инициатива является частью более широкого плана по укреплению военной мощи Украины, и, если она будет реализована, это может стать значительным шагом в поддержке Киева в его противостоянии российским силам. Хотя окончательное решение еще не принято, обсуждения вокруг поставок JASSM приобретают все более конкретные очертания.

Ракеты JASSM, разработанные компанией Lockheed Martin, представляют собой высокоточные управляемые боеприпасы, предназначенные для поражения стратегически важных целей на большом расстоянии. Они способны эффективно действовать на дальности до 370 километров, а модификация JASSM-ER может достигать до 925 километров. Эти ракеты используют передовые технологии малозаметности, что делает их трудными для обнаружения радарами противника, и обеспечивают высокий уровень выживаемости в сложных условиях боя.

В администрации Байдена обсуждают возможность интеграции JASSM с F-16, которые будут поставлены для ВСУ. Однако стоит отметить, что изначально ракеты не разрабатывались для использования с этим типом самолетов. Западные эксперты указывают на то, что для успешной интеграции могут потребоваться определенные модификации и активация программного обеспечения, что может повлиять на сроки поставок.

Пока что только ВВС США и Польша используют JASSM в своих F-16, что создает дополнительные вопросы о совместимости и возможностях украинских истребителей. Важно понимать, что поставка таких высокотехнологичных вооружений требует тщательной проработки всех деталей, включая управление чувствительными технологиями, которые могут быть связаны с этими ракетами.

Обсуждение поставок JASSM для Украины стало актуальным на фоне недавних заявлений украинских официальных лиц о необходимости получения новых типов вооружений. Ранее в этом году сообщалось, что Украина получит неуточненный тип крылатых ракет с дальностью полета до 500 километров для своих F-16.

Если решение о поставках JASSM будет принято, это может значительно увеличить ударный потенциал ВСУ. Ракеты будут способны поражать хорошо защищенные цели, такие как командные пункты и склады боеприпасов, с безопасного расстояния, что минимизирует риски для пилотов. Это изменение может оказать некоторое влияние на ход конфликта, позволяя ВСУ более эффективно планировать операции.

Следует учитывать, что JASSM оснащены множеством современных систем наведения, включая инфракрасные головки самонаведения и GPS, что обеспечивает высокую точность поражения целей даже в неблагоприятных условиях.

Также стоит отметить, что поставки JASSM могут быть частью более широкой стратегии США по поддержке Украины. Если раньше акцент делался на поставках вооружений, разработанных в эпоху Холодной войны, то сейчас фокус смещается на более современные системы, такие как JASSM.