Toyota анонсировала внедрение интегрированной технологии литья под давлением Gigacast для ускоренного производства кузовов электромобилей. Новая технология позволит формировать одну треть кузова всего за 3 минуты, что значительно снизит затраты на производство.

Toyota Motor Corporation делает шаг вперед в производстве электромобилей, планируя внедрение инновационной технологии литья под давлением Gigacast на своем заводе в префектуре Аити. С запуском этой технологии в 2024 году компания намерена значительно ускорить процесс производства, что позволит улучшить эффективность и снизить затраты на электромобили.

Технология Gigacast, которая уже зарекомендовала себя в производстве у таких компаний, как Tesla, позволит Toyota отливать одну треть кузова электромобиля всего за три минуты. Это значительное сокращение времени производства не только упростит процесс, но и поможет снизить общие затраты на изготовление автомобилей. Интеграция этой технологии в производственный процесс является частью стратегии Toyota по переходу на электромобили и гибридные модели.

Кроме того, руководство Toyota недавно заявило о планах по преобразованию существующих бензиновых моделей в чисто гибридные. Это решение знаменует собой важный этап в истории компании, которая почти 30 лет назад представила первый бензиново-электрический гибрид Prius. Ожидается, что в будущем все модели Toyota и Lexus будут адаптированы к новым стандартам, что позволит компании стать более устойчивой и экологичной.

Однако на внутреннем рынке ситуация выглядит менее оптимистично. В июле 2024 года GAC Toyota продала 53 600 автомобилей, что на 23,43% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было реализовано 70 000 автомобилей. С начала года продажи составили 336 000 автомобилей, что также на 25,48% ниже, чем в прошлом году, когда было продано 522 800 автомобилей. Это снижение может быть связано с изменениями на рынке и растущей конкуренцией, а также с переходом компании к электромобилям.

Внедрение технологии Gigacast и переход на гибридные модели — это ответ Toyota на вызовы современного рынка.