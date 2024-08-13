По данным компании Canalys, в втором квартале 2024 года доля ПК с искусственным интеллектом составила 14% от всех поставок. Лидером на этом рынке стала Apple, что подчеркивает растущий интерес к устройствам с интегрированными возможностями ИИ.

Исследовательская компания Canalys опубликовала новый отчет, который подчеркивает растущую популярность персональных компьютеров с искусственным интеллектом. По данным исследования, в квартальных поставках ПК доля устройств с ИИ достигла 14%. Это значительное увеличение интереса к таким устройствам, особенно на фоне медленного восстановления рынка после серьезного спада.

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Основным лидером на рынке ПК с искусственным интеллектом является Apple, которая контролирует около 60% этого сегмента. Успех компании во многом связан с ее линейкой Mac, в которую входят чипы серии M с нейронным движком, обеспечивающим высокую производительность при выполнении задач, связанных с ИИ. Эти устройства позволяют обрабатывать данные непосредственно на месте, не полагаясь на облачные сервисы, что становится важным фактором для пользователей, стремящихся к более быстрой и эффективной работе.

В то время как Apple занимает лидирующие позиции, Microsoft также проявляет активность на этом рынке. Поставки ПК с ИИ под управлением Windows увеличились на 127% по сравнению с предыдущим кварталом. В мае компания представила свои устройства с ИИ "Copilot+", которые используют чипы Snapdragon от Qualcomm на базе архитектуры Arm. Это нововведение позволяет Microsoft конкурировать с другими производителями и привлекать внимание к своим продуктам.

Intel, несмотря на текущие трудности, также увеличивает объем поставок своих микросхем для ПК с ИИ. Компания надеется воспользоваться растущим интересом к устройствам, поддерживающим искусственный интеллект, и адаптировать свои технологии под новые требования рынка. Это подчеркивает важность ИИ в будущем развитии компьютерной индустрии.

Рост поставок ПК с искусственным интеллектом также наблюдается в премиум-сегменте. Устройства на базе Windows стоимостью свыше 800 долларов США показали увеличение поставок на 9% по сравнению с предыдущим кварталом. Это свидетельствует о том, что пользователи готовы инвестировать в более дорогие технологии, которые предлагают улучшенные возможности.

Компания Lenovo продемонстрировала впечатляющий рост поставок ПК с ИИ, увеличив их объем на 228% по сравнению с предыдущим кварталом. На долю Lenovo пришлось около 6% от общего объема поставок ПК на базе Windows в июне. Тем временем, HP и Dell также показали положительные результаты: у HP доля ПК с ИИ составила 8%, а у Dell — чуть менее 7%.

Аналитики, такие как Ишан Датт из Canalys, уверены, что поставки ПК с поддержкой ИИ продолжат расти во второй половине 2024 года. Это связано с укреплением позиций производителей на рынке и растущим интересом пользователей к технологиям, которые могут значительно улучшить их опыт работы с компьютерами.