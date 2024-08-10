Королевский монетный двор Великобритании запускает уникальный завод по извлечению золота из старых материнских плат. Новая технология позволит получать до полтонны золота в год, создавая рабочие места и способствуя переработке электронных отходов.

В современном мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, проблема электронных отходов становится все более актуальной. Королевский монетный двор Великобритании решил не только обратить внимание на эту проблему, но и найти оригинальное решение.

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Королевский монетный двор, известный как официальный производитель британских монет, теперь активно участвует в процессе, который можно назвать «городской добычей». Новый завод площадью 3700 квадратных метров использует инновационную технологию, разработанную канадской компанией Excir, для извлечения высококачественного золота из печатных плат, находящихся в старой электронике.

Процесс извлечения золота из материнских плат занимает всего несколько минут и является более энергоэффективным по сравнению с традиционными методами добычи. Новый завод способен перерабатывать до 4400 тонн печатных плат в год, что позволяет получать около полтонны золота. На текущий момент стоимость этого золота составляет примерно 27 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно 3,02 млрд руб.

Интересно, что в последние годы крупные технологические компании также начали заниматься переработкой электронных отходов. Например, Dell реализует программу по переработке, в рамках которой удалось переработать 223,76 млрд руб. электронных отходов к 2018 году, а Apple активно извлекает различные материалы из своей продукции. Однако Королевский монетный двор стал первым производителем ювелирных изделий, который напрямую занимается извлечением золота для своего использования.

С учетом того, что в 2022 году в мире было произведено 68 миллионов тонн электронных отходов, Королевский монетный двор имеет доступ к огромному количеству печатных плат, из которых можно извлекать драгоценные металлы. Кроме золота, завод также обрабатывает менее ценные материалы, такие как алюминий и медь, что способствует дальнейшей переработке и уменьшению отходов.

Эти усилия не только помогают в создании новых ювелирных изделий, но и поддерживают рабочие места. Генеральный директор Королевского монетного двора, Энн Джессопп, подчеркивает, что компания сохраняет драгоценные металлы для будущих поколений и создает новые возможности для своих сотрудников. В новой линии ювелирных изделий, полученных из восстановленного золота, представлены разнообразные украшения, включая ожерелья, серьги и перстни. Цены на эти изделия варьируются от 275 до 110 000 фунтов стерлингов (30 700 до 12 307 000 руб. соответственно).