Разработчик PUBG, KRAFTON, анонсировал новую игру-симулятор жизни «inZOI», которая вскоре появится в Steam. Игра обещает стать серьезным конкурентом для серии The Sims, предлагая игрокам уникальные возможности настройки персонажей.

Мир видеоигр продолжает расширяться, и на горизонте появляется новый игрок в жанре симуляторов жизни. KRAFTON, известный разработчик популярной игры PUBG, анонсировал свою новую работу — «inZOI». Эта игра, созданная на базе Unreal Engine 5, уже привлекла внимание геймеров благодаря своим амбициозным возможностям и высоким системным требованиям.

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Страничка симулятора жизни «inZOI» уже доступна в Steam, и ее выход запланирован на 2024 год. Игра предлагает игрокам уникальный опыт создания и управления персонажами в виртуальном мире. Система настройки персонажей обещает быть одной из самых продвинутых на рынке, позволяя пользователям детально настраивать внешний вид и характер своих «Zois». Это создает возможность для каждой игры стать уникальной историей, что, безусловно, привлечет любителей жанра.

Согласно опубликованным системным требованиям, для минимальной конфигурации потребуется процессор Intel Core i5 10400 или AMD R5 3600, а также видеокарта уровня RTX 2060 или RX 5600 XT. Рекомендуемые требования включают более мощные компоненты, такие как процессор i7 12700 и видеокарту RTX 3070. Игра также требует 75 ГБ свободного места на жестком диске и 16 ГБ оперативной памяти, что подчеркивает её высокую графическую и вычислительную сложность.

Хотя конкретные детали игрового контента пока не раскрыты, разработчики уже анонсировали множество интересных функций. Игроки смогут управлять транспортными средствами, участвовать в групповых активностях и взаимодействовать с системой репутации, где прошлые действия будут влиять на будущее персонажей. Это добавляет элемент стратегии и реализма в игру, делая каждое решение значимым.

К тому же, «inZOI» поддерживает различные методы игрового процесса, включая систему «машины времени» и возможность редактирования городов. Это открывает новые горизонты для творчества и позволяет игрокам создавать свои уникальные миры. Разработчики также обещают, что игра будет поддерживать модификации, что значительно увеличит ее реиграбельность и разнообразие контента.

Визуально «inZOI» выглядит многообещающе. Прикрепляем скриншоты игры:

Выпущенные демонстрационные видео показали разнообразные действия, которые игроки смогут выполнять, от простых повседневных задач до более сложных взаимодействий. Это создает ощущение живого мира, в котором каждый персонаж имеет свои уникальные истории и эмоции.

Посмотреть демонстрационные видео можно здесь и здесь на сайте weibo.com.