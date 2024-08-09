Иранские военно-морские силы получили новые противокорабельные крылатые ракеты, которые невозможно выследить.

Военно-морские силы Ирана объявили о поступлении на вооружение новых крылатых ракет, которые, по их словам, обладают уникальными характеристиками, делающими их практически неуязвимыми для обнаружения. Об этом сообщил контр-адмирал Алиреза Тангсири, командующий ВМС КСИР. Он отметил, что данные ракеты имеют фугасную боевую часть и способны эффективно скрываться от радаров противника.

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На презентации новых вооружений, показанной по иранскому телеканалу IRIB, Тангсири подчеркнул, что особое внимание при разработке этих ракет было уделено точности целеуказания и возможностям ведения радиоэлектронной борьбы. Он также отметил, что ракеты оснащены технологиями искусственного интеллекта, что значительно повышает их эффективность в боевых условиях.

По словам иранских военных экспертов, удар этой ракеты может нанести серьезные повреждения и даже привести к потоплению кораблей противника. Эти новые боеприпасы считаются "самым современным" средством поражения как надводных, так и подводных целей, что делает их важным элементом иранской военной стратегии.

Хотя название новых ракет не было раскрыто, их поступление на вооружение ВМС КСИР подчеркивает нарастающую военную мощь Ирана. В дополнение к новым ракетам, иранские корабли были оснащены современными ракетными комплексами, которые способны поражать цели на средних и больших дистанциях. Также были представлены ударные и разведывательные дроны, а также беспилотники, оборудованные системами радиоэлектронной борьбы.