Космический аппарат Mars Express запечатлел остатки гигантского древнего озера на Марсе. Эти находки могут пролить свет на климатическую историю Красной планеты.

Космос продолжает удивлять нас новыми открытиями, и на этот раз внимание ученых привлек аппарат Mars Express, который исследует поверхность Марса. Недавно он совершил «глубокое погружение» в область, где когда-то находилось одно из самых больших озер Красной планеты.

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Марсианский орбитальный аппарат Mars Express, работающий на орбите Красной планеты с 2003 года, недавно сделал важное открытие, запечатлев остатки древнего озера Эридания. Это озеро, по оценкам ученых, было настолько огромным, что его площадь превышала размеры всех озер на Земле вместе взятых. С помощью стереокамеры высокого разрешения (HRSC) Mars Express исследователи смогли получить детализированные снимки региона, известного как Caralis Chaos.

Согласно заявлениям Европейского космического агентства (ЕКА), в этом районе когда-то действительно была вода. Ученые полагают, что озеро Эридания существовало около 3,7 миллиарда лет назад и могло содержать столько воды, что трижды заполнило бы Каспийское море. Этот факт подчеркивает, насколько значительным было это водное образование в прошлом.

В Caralis Chaos находятся несколько высохших бассейнов, которые являются остатками этого огромного озера. На снимках видно, как со временем озеро начало высыхать, превращаясь в ряд меньших водоемов, прежде чем полностью исчезнуть. Это изменение в ландшафте может рассказать о климатических изменениях, произошедших на Марсе в течение миллиардов лет.

Фотографии области Марса, называемой Каралис Хаос, сделанные аппаратом Mars Express, показывают, что здесь когда-то могло быть древнее озеро

Исследования Mars Express помогают ученым лучше понять, как менялся климат на Красной планете и как это могло повлиять на потенциальную возможность существования жизни.