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Проект «Тысяча парусов» - Китай отвечает Starlink запуском первых спутников
Китай успешно запустил первую партию спутников для своей мегагруппировки «Тысяча парусов», нацеленной на обеспечение глобального доступа в Интернет. Этот проект станет серьезным конкурентом американскому Starlink и продемонстрирует амбиции Китая в области космических технологий.

Космическая гонка между странами продолжает набирать обороты, и Китай делает значительный шаг вперед с запуском своей новой мегагруппировки спутников «Тысяча парусов» (Thousand Sails). Этот амбициозный проект не только нацелен на обеспечение глобального доступа в Интернет, но и представляет собой ответ на существующие американские инициативы, такие как Starlink.

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6 августа 2024 года Китай осуществил успешный запуск первой партии из 18 спутников для своей низкоорбитальной мегагруппировки связи «Тысяча парусов». Ракета Long March 6A стартовала с космодрома Тайюань в 2:42 утра по восточному времени. Всего через два часа после старта Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) подтвердила успешное выведение спутников на орбиту.

Спутники, получившие название «Цяньфань», предназначены для компании Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST). Первая очередь этого амбициозного проекта будет состоять из 1296 спутников, из которых 648 планируется запустить к концу 2025 года для обеспечения регионального покрытия. В 2024 году ожидается запуск 108 спутников, которые будут выводиться на орбиту в партиях по 36 и 54 устройства.

Когда проект будет завершен, сеть «Тысяча парусов» будет состоять из более чем 14 000 спутников, обеспечивающих широкополосный доступ к Интернету. Это созвездие нацелено не только на коммерческие цели, но и на защиту национальных интересов Китая, включая безопасность данных и контроль над орбитальными частотами.

Китайские военные также отметили, что такие спутники могут быть использованы в военных целях, включая поддержку операций за границей. Это подчеркивает многофункциональность проекта и его значимость для национальной безопасности.

Ранее мегагруппировка была известна как G60 Starlink, что указывает на ее намерение конкурировать с уже существующими американскими проектами. В феврале 2024 года SSST сообщила о привлечении 6,7 млрд юаней (около 80, 3 млрд руб.) для реализации этого масштабного плана. Проект был инициирован в 2021 году и поддерживается местными властями, что свидетельствует о серьезных намерениях Шанхая в области коммерческого космоса.

Шанхай также разрабатывает свои собственные планы по созданию новых ракет-носителей и интеллектуальных терминалов, что является частью более широкой стратегии развития космической индустрии. Целью является создание космической информационной отрасли стоимостью более 200 миллиардов юаней (2,4 трлн руб.) к 2025 году.

Поддержка со стороны центрального правительства подчеркивает важность коммерческого космоса для китайской экономики. В прошлом году этот сектор был признан «индустрией будущего», а в марте 2024 года он был обозначен как приоритетный в отчете о работе правительства. Это свидетельствует о том, что Китай намерен активно развивать свою космическую программу и занимать лидирующие позиции в этой области.

#китай #космос #интернет #starlink #спутники #thousand sails
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