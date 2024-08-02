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Поддержка Пан Чжанле после заявлений, что его заплыв на 100 метров «невозможен для человека»
Китайские государственные СМИ и пользователи интернета выступили в защиту олимпийского чемпиона Пан Чжанле после критики его рекорда на 100 метров вольным стилем. Спортсмен улучшил свой результат, что вызвало сомнения у некоторых комментаторов, но Пан и его команда уверены в своей честности.

Reuters пишет, что после впечатляющего выступления на Олимпийских играх в Париже олимпийский чемпион Пан Чжанле оказался в центре внимания не только за свои спортивные достижения, но и за критику, которая последовала за его рекордом. Его успех на дистанции 100 метров вольным стилем вызвал споры, в которых некоторые комментаторы усомнились в реальности его достижения.

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Пан Чжанле, 19-летний пловец из Китая, установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем, улучшив свой предыдущий результат на 0,40 секунды. Он финишировал за 46,40 секунды, завоевав первую золотую медаль Китая в плавании на Олимпийских играх в Париже. Этот успех стал возможен благодаря строгим программам допинг-тестирования, которые Пан проходил до и во время соревнований. Как сообщила газета China Daily, он сдал 21 тест на допинг с мая по июль, и все результаты были отрицательными.

Пан отметил, что его подготовка включала интенсивные тренировки на выносливость и аэробику, а также использование научных методов анализа техники плавания. Он подчеркнул, что был уверен в своей честности и готовности к соревнованиям.

Тем не менее, австралийский комментатор Бретт Хоук выразил сомнения в достижимости результата Пана. Это вызвало бурную реакцию в китайском интернете, где пользователи начали активно защищать своего спортсмена. Один из них заметил: «Так здорово видеть их некомпетентными и злыми», подчеркивая поддержку Пана.

Китайская сборная по плаванию уже находилась под пристальным вниманием после скандала с положительными тестами на запрещенные препараты. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что результаты были вызваны загрязнением, а имя Пана не фигурировало в отчетах о допинге.

Китайская пловчиха Чжан Юйфэй также высказалась по этому поводу, задав вопрос, почему китайские спортсмены подвергаются сомнению, когда показывают выдающиеся результаты, в то время как никто не ставил под сомнение достижения таких легенд, как Майкл Фелпс.

#китай #олимпийские игры #допинг #пан чжанле #плавание
Источник: reuters.com
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