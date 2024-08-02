Компания Sabrent представила первый в мире мобильный твердотельный накопитель с интерфейсом Thunderbolt 5, который демонстрирует впечатляющие скорости чтения и записи. Модель Rocket XTRM5 обещает стать идеальным решением для пользователей, нуждающихся в высокоскоростном и компактном хранилище данных.

С каждым годом требования к скорости передачи данных и производительности накопителей становятся все более высокими. В ответ на эти вызовы компания Sabrent анонсировала новый мобильный твердотельный накопитель, который предлагает новые стандарты в области хранения данных. Rocket XTRM5, как его назвали, стал первым в мире накопителем с поддержкой Thunderbolt 5 и впечатляющими характеристиками.

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Мобильный SSD Rocket XTRM5 выделяется своим компактным дизайном и алюминиевым корпусом, который не только обеспечивает прочность, но и эффективно рассекает тепло. Это особенно важно для устройств, работающих на высоких скоростях, так как перегрев может негативно сказаться на производительности. Уникальная конструкция накопителя позволяет ему получать питание непосредственно через интерфейс Thunderbolt 5, что исключает необходимость в дополнительных источниках питания.

Что касается производительности, то Rocket XTRM5 продемонстрировал отличные результаты в тестах. Скорость последовательного чтения составила 6071,60 МБ/с, а запись — 5126,09 МБ/с, что значительно превышает показатели предыдущей версии Thunderbolt 4.

Sabrent планирует выпустить Rocket XTRM5 в трех вариантах емкости: 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ, что позволит удовлетворить потребности различных пользователей. Компания пока не раскрыла информацию о ценах и дате выхода новинки на рынок.