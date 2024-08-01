Согласно неподтвержденным сообщениям, первые истребители F-16 уже прибыли на Украину. Несмотря на небольшое количество самолетов, их использование в качестве противовоздушной обороны вызывает большой интерес Запада и НАТО.

The War Zone написала, что по данным Bloomberg от 31 июля первые истребители F-16 уже находятся на территории Украины, и ожидается, что к концу месяца будут завершены все поставки. Однако, как сообщают западные источники, количество самолетов, поступивших в страну, довольно ограниченное. И это, по мнению американских СМИ, вызывает определенные опасения, так как для полноценного использования таких высокотехнологичных машин их должно быть больше, чтобы обеспечить необходимую поддержку ВСУ.

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В то время как некоторые источники The War Zone указывают на то, что F-16 используются исключительно для противовоздушной обороны, это утверждение, как пишет американское издание, остается под вопросом. Если самолеты действительно прибыли всего несколько дней назад, их быстрая адаптация к боевым задачам может оказаться сложной, но не невозможной. Способность F-16 выполнять различные боевые задачи зависит от уровня подготовки пилотов и технического состояния машин.

В сети начали появляться фотографии, на которых, как утверждается, виден F-16, пролетающий непосредственно над центром города Львова. Одна из фотографий была геолокализирована, что подтверждает ее местоположение, но подлинность изображения для The War Zone остается под сомнением. Кроме того, есть и другие неподтвержденные сообщения о том, что истребители могут быть замечены в небе над Украиной. На одной из фотографий, предположительно, запечатлен немаркированный самолет с подвесными баками, что также указывает на его возможное использование.

Пост с видео, опубликованный в соцсети Х от 30 июля, также утверждает, что на нем запечатлен F-16, действующий над украинской территорией. Хотя это не может быть подтверждено, такие сообщения создают атмосферу ожидания у Запада и интереса к новым возможностям, которые могут появиться у украинских сил.

Пока что ни Министерство обороны Украины, ни Пентагон не сделали официальных заявлений по поводу появления истребителей.