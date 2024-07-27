Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
TWZ: Новый модуль Sniper создаст "смертельные сети" с помощью F-35 и истребителей 4-го поколения
Lockheed Martin анонсировала новый модуль Sniper, который расширяет возможности истребителей F-35, позволяя им создавать эффективные «смертельные сети» с другими боевыми самолетами. Эта технология обеспечит безопасный обмен данными о целях между различными воздушными и наземными платформами.

Современные технологии в области военной авиации США продолжают развиваться, и одним из ярких примеров этого является новый сетевой модуль Sniper, представленный компанией Lockheed Martin. Благодаря публикации в издании The War Zone, мы узнали, что этот модуль предназначен для истребителей F-35 и позволяет им взаимодействовать с другими боевыми самолетами, создавая мощные «смертельные сети». По заверению The War Zone – это открывает новые тактические возможности для воздушных операций, обеспечивая более эффективное взаимодействие между различными платформами.

реклама

Модуль Sniper был представлен на авиасалоне в Фарнборо и предлагает ряд новых функций, которые значительно расширяют его возможности. Он сохраняет все достоинства предыдущей версии, включая электрооптические и инфракрасные камеры, лазерный трекер и целеуказатель, но теперь также включает сетевые функции, позволяющие обмениваться данными о целях с другими истребителями, такими как F-16 Viper.

Одной из ключевых особенностей нового модуля является возможность создания децентрализованной и защищенной сети, которая позволяет обмениваться данными между различными воздушными, наземными и морскими платформами. Это делает модуль не только инструментом наведения, но и центром для формирования миниатюрной «смертельной сети», что может существенно повысить эффективность операций.

Разработка сетевого модуля началась в середине 2023 года и была реализована за рекордно короткие сроки. Прототип системы был изготовлен менее чем за шесть месяцев, что подчеркивает высокую скорость и гибкость Lockheed Martin в ответ на потребности рынка.

Этот уже устаревший слайд Lockheed Martin все еще дает представление о том, какую сетевую картину могла бы поддерживать новая версия Sniper pod. Он также подчеркивает текущие ограничения, налагаемые MADL, который здесь показан как последовательно подключенный из зоны повышенного риска через другие F-35, прежде чем попасть на истребители четвертого поколения через менее защищенные соединения

Согласно информации от компании, усовершенствованный канал передачи данных позволит истребителям F-35 беспрепятственно обмениваться информацией о целях и наблюдениях. Это особенно важно в условиях современных боевых действий, где информация становится решающим фактором.

Модуль также совместим с многофункциональными усовершенствованными каналами передачи данных (MADL), которые используются в F-35. Это позволяет истребителям четвертого поколения, таким как F-16, взаимодействовать с F-35 через существующие сигналы Link16, хотя использование MADL обеспечит более защищенный и менее заметный обмен данными.

Иллюстрация, изображающая блоки Legion на двух F-16, работающих совместно посредством дополнительного канала передачи данных. Lockheed Martin

Одной из интересных возможностей нового модуля является его способность передавать информацию о целях, обнаруженных F-35, на другие истребители и наземные системы. Например, если F-35 обнаружит ракетную систему противника, он может передать эту информацию на F-16 или многоцелевому истребителю четвертого поколения Eurofighter Typhoon, которые затем смогут нанести удар по цели с помощью управляемых ракет.

F-35

Eurofighter Typhoon

Кроме того, модуль Sniper может использоваться для координации действий между различными силами, включая артиллерию. Это означает, что истребители могут выступать в роли передовых наблюдателей, передавая точные координаты для запуска ракет, что значительно увеличивает гибкость и эффективность операций.

Lockheed Martin уже продемонстрировала способность F-35 взаимодействовать с другими платформами, включая беспилотники и разведывательные самолеты, что открывает новые горизонты для совместных операций. Это особенно актуально для стран, которые используют смешанные парки истребителей, состоящие как из самолетов четвертого, так и пятого поколения.

Новая версия модуля Sniper также демонстрирует потенциал для будущих обновлений. Сохранение общего форм-фактора позволяет быстро внедрять новые функции без необходимости значительных затрат на переоснащение. Это делает модуль не только универсальным, но и экономически выгодным решением для стран, стремящихся повысить свои военные возможности.

Сейчас 27 стран используют существующий модуль Sniper на своих боевых самолетах, включая F-16 и Eurofighter Typhoon. Это свидетельствует о широком признании и востребованности технологии, что делает новый модуль еще более привлекательным для потенциальных клиентов.


По мнению The War Zone, в условиях современных конфликтов, где информация и скорость реагирования играют ключевую роль, возможности, которые предоставляет модуль Sniper, могут стать решающим фактором в воздушных боях. Он не только улучшает взаимодействие между различными платформами, но и открывает новые тактические возможности, которые могут изменить ход боевых действий.

#истребители #f-35 #lockheed martin #модуль sniper
+
Написать комментарий (0)
Глава Lockheed Martin сообщил о работе над лазерной системой для поражения БПЛА на расстоянии 100 км
В США еще не определились с концепцией истребителей нового поколения, переосмысливая ландшафт угроз
Американская Pratt & Whitney внедряет 3D-печать для двигателя F-35 и для беспилотников в будущем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Embraer представила первую в мире систему автоматического взлета пассажирских самолетов E2TS
1
Автомобиль Subaru WRX Project Midnight сумел побить рекорд на трассе в Гудвуде
+
Инженеры из Сингапура разработали устройство, превращающее сигнал Wi-Fi в электричество
9
Еще 5 устройств Samsung Galaxy получат июльское обновление Android от 2024 года
+
Репке: В районе Очеретино российская армия взяла под контроль н.п. Новоселовка Первая
+
В России началось массовое производства ударного дрона МиС-35, названного «мини Баба-яга»
+
Empress подтвердила, что взломы Denuvo начнутся в ближайшие месяцы
3
Китайская нейросеть Kling для генерации видео стала доступна по всему миру
1
Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые напрямую сфотографировал гигантскую холодную экзопланету
+
Компания Anker разрабатывает устройство для чтения карт памяти для IPhone
+
Аппараты Samsung 29 июля начнут получать крупное обновление
+
Лазерная система борьбы с дронами Helma-P будет развернута на Олимпийских играх во Франции
3
В Tesla заявили о недопустимости использования мокрых полотенец для ускорения зарядки электрокаров
3
Новый Peugeot 5008 - кроссовер с гибридными и электрическими версиями по доступной цене
2
One UI 7 принесёт значительные улучшения для камеры Samsung Galaxy S24 Ultra
+
В Москве завершается строительство первого цифрового небоскреба России
+
Биомимикрия стала серьезным импульсом в развитии робототехники
+
"Искандер" атаковал промзону в Краматорске и уничтожил HIMARS вместе с танками и "Градами" ВСУ
1
Свежие изображения One UI 7 показывают значительные изменения дизайна пользовательского интерфейса
+
Скрученные углеродные нанотрубки могут отправить литий-ионные батареи в небытие
2

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
15
Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
1
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
38
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
27
Windows XP в 2024 году - Часть 3
4
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
20
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
21
Я здесь закон - вспоминаем фильм "Судья Дредд" 1995 года
4
Здоровье геймера - 15 советов по сохранению здоровья во время долгих игровых сессий
10
NYT: в русских ракетах используются американские чипы и сенсоры
+

Сейчас обсуждают

Gamandril
21:58
Можешь хотя бы над данным видео применить свои особые навыки дедукции с доказательством что я шизофреник. Вариант попроще делал японский профессор на протяжении 2-х лет, причем ему платили денег, то е...
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
Жора Петросян
21:56
та ну, ты себя накручиваешь) сейчас прорисовка настолько реальна, что любая игра с лучами уделывает олд игры. Другое дело геймплей, продумывание сцен, балансировка и прочее, как контру придумали, ниче...
Back to old games на примере Serious Sam: The First Encounter и The Second Encounter
Dark_Cloud
21:52
Может, хватит бредить? Чего уникального в маневре гравитационного ускорения? С какого х.. это первое в своем роде событие?
Зонд Juice пролетит мимо Земли и Луны, используя их гравитацию для ускорения, чтобы достичь Юпитера
lewile
21:34
То что эти "веревки" могут запасать и хранить такое количество энергии не говорит о том что её можно полностью и безопасно использовать. Чего то отсебятины много, в конце верно написано хранения механ...
Скрученные углеродные нанотрубки могут отправить литий-ионные батареи в небытие
VAKT
21:26
не практически столько же, а от столько же, до дороже. На мамкины гуру учились по роликам таких же ютубовских гуру
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
Славик Егоров
21:25
Так у него блок питания полный труп, ни одного напряжения, но кулеры крутятся и подсветка горит белым.
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
glavhyilo
21:20
это всё хьюстон виноват.Это у них проблемы
Американские астронавты застряли на МКС, находясь на её борту уже восемь недель вместо восьми дней
Vorvort
21:19
Ещё раз клоун: в момент покупки моей Аквы 4090 стоила больше 200 тыс. рублей. Когда ты её покупал за 111К я мог Sapphire Vapor X купить за 80К.АггроШколяр вообще свою карту за 65К купил..
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Pandas
21:13
TPU это крупный ресурс с репутацией, а тут автор балабол. Покажи мне где в его видео есть мониторинг потребления?
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
VAKT
21:10
какой ёпта ценой ? один так-себе накопитель m.2 nvme на 1ТБ ёмкости стоит 7500 рублей, на 0,5ТБ - 4500 рублей, а на 0,25ГБ - 2500 рублей. Разница в НОЛЬ рублей не покроет конкретное замедление скорос...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем