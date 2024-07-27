Lockheed Martin анонсировала новый модуль Sniper, который расширяет возможности истребителей F-35, позволяя им создавать эффективные «смертельные сети» с другими боевыми самолетами. Эта технология обеспечит безопасный обмен данными о целях между различными воздушными и наземными платформами.

Современные технологии в области военной авиации США продолжают развиваться, и одним из ярких примеров этого является новый сетевой модуль Sniper, представленный компанией Lockheed Martin. Благодаря публикации в издании The War Zone, мы узнали, что этот модуль предназначен для истребителей F-35 и позволяет им взаимодействовать с другими боевыми самолетами, создавая мощные «смертельные сети». По заверению The War Zone – это открывает новые тактические возможности для воздушных операций, обеспечивая более эффективное взаимодействие между различными платформами.

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Модуль Sniper был представлен на авиасалоне в Фарнборо и предлагает ряд новых функций, которые значительно расширяют его возможности. Он сохраняет все достоинства предыдущей версии, включая электрооптические и инфракрасные камеры, лазерный трекер и целеуказатель, но теперь также включает сетевые функции, позволяющие обмениваться данными о целях с другими истребителями, такими как F-16 Viper.

Одной из ключевых особенностей нового модуля является возможность создания децентрализованной и защищенной сети, которая позволяет обмениваться данными между различными воздушными, наземными и морскими платформами. Это делает модуль не только инструментом наведения, но и центром для формирования миниатюрной «смертельной сети», что может существенно повысить эффективность операций.

Разработка сетевого модуля началась в середине 2023 года и была реализована за рекордно короткие сроки. Прототип системы был изготовлен менее чем за шесть месяцев, что подчеркивает высокую скорость и гибкость Lockheed Martin в ответ на потребности рынка.

Этот уже устаревший слайд Lockheed Martin все еще дает представление о том, какую сетевую картину могла бы поддерживать новая версия Sniper pod. Он также подчеркивает текущие ограничения, налагаемые MADL, который здесь показан как последовательно подключенный из зоны повышенного риска через другие F-35, прежде чем попасть на истребители четвертого поколения через менее защищенные соединения

Согласно информации от компании, усовершенствованный канал передачи данных позволит истребителям F-35 беспрепятственно обмениваться информацией о целях и наблюдениях. Это особенно важно в условиях современных боевых действий, где информация становится решающим фактором.

Модуль также совместим с многофункциональными усовершенствованными каналами передачи данных (MADL), которые используются в F-35. Это позволяет истребителям четвертого поколения, таким как F-16, взаимодействовать с F-35 через существующие сигналы Link16, хотя использование MADL обеспечит более защищенный и менее заметный обмен данными.

Иллюстрация, изображающая блоки Legion на двух F-16, работающих совместно посредством дополнительного канала передачи данных. Lockheed Martin

Одной из интересных возможностей нового модуля является его способность передавать информацию о целях, обнаруженных F-35, на другие истребители и наземные системы. Например, если F-35 обнаружит ракетную систему противника, он может передать эту информацию на F-16 или многоцелевому истребителю четвертого поколения Eurofighter Typhoon, которые затем смогут нанести удар по цели с помощью управляемых ракет.

F-35

Eurofighter Typhoon

Кроме того, модуль Sniper может использоваться для координации действий между различными силами, включая артиллерию. Это означает, что истребители могут выступать в роли передовых наблюдателей, передавая точные координаты для запуска ракет, что значительно увеличивает гибкость и эффективность операций.

Lockheed Martin уже продемонстрировала способность F-35 взаимодействовать с другими платформами, включая беспилотники и разведывательные самолеты, что открывает новые горизонты для совместных операций. Это особенно актуально для стран, которые используют смешанные парки истребителей, состоящие как из самолетов четвертого, так и пятого поколения.

Новая версия модуля Sniper также демонстрирует потенциал для будущих обновлений. Сохранение общего форм-фактора позволяет быстро внедрять новые функции без необходимости значительных затрат на переоснащение. Это делает модуль не только универсальным, но и экономически выгодным решением для стран, стремящихся повысить свои военные возможности.

Сейчас 27 стран используют существующий модуль Sniper на своих боевых самолетах, включая F-16 и Eurofighter Typhoon. Это свидетельствует о широком признании и востребованности технологии, что делает новый модуль еще более привлекательным для потенциальных клиентов.





По мнению The War Zone, в условиях современных конфликтов, где информация и скорость реагирования играют ключевую роль, возможности, которые предоставляет модуль Sniper, могут стать решающим фактором в воздушных боях. Он не только улучшает взаимодействие между различными платформами, но и открывает новые тактические возможности, которые могут изменить ход боевых действий.