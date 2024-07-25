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Reuters: НАТО разрабатывает секретные планы по решению проблем в обороне альянса
НАТО разрабатывает секретные планы для устранения уязвимостей в обороне Европы на фоне найденных натовскими экспертами якобы растущих угроз со стороны России.

Как пишут зарубежные СМИ, НАТО сталкивается с необходимостью пересмотра своих оборонительных стратегий.

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Недавние сообщения агентства Рейтер указывают на то, что НАТО сосредоточилось на оценке состояния своей обороны и необходимости значительных вложений для ее восстановления. В прошлом году лидеры альянса согласовали программу масштабной перестройки оборонительных возможностей, что стало ответом на якобы растущие угрозы со стороны России. Военные планировщики НАТО уже начали анализировать минимальные требования для достижения поставленных целей, которые были направлены национальным правительствам.

Согласно данным, шесть ключевых областей были определены как наиболее критичные для решения. Среди них — нехватка средств противовоздушной обороны, ракет большой дальности, недостаточное количество войск и боеприпасов, а также проблемы с логистикой и защищенной цифровой связью. Эти недостатки требуют миллиардных вложений, и НАТО стремится сделать их устранение обязательным для всех стран-участниц к осени 2025 года.

Сложности, с которыми сталкивается альянс, по мнению Рейтер, усугубляются политической ситуацией в США. Опасения по поводу возможного возвращения Дональда Трампа к власти, который ранее критиковал НАТО и его европейских партнеров, добавляют напряженности в обсуждениях о будущем альянса. На саммите в Вашингтоне некоторые европейские лидеры открыто признали необходимость увеличения военных расходов, независимо от результатов выборов.

Министр обороны Великобритании Джон Хили отметил, что приоритеты США могут смещаться в сторону Индо-Тихоокеанского региона, что обязывает европейские страны взять на себя большую часть ответственности за свою безопасность. В ответ на эти вызовы НАТО подтвердило необходимость увеличения расходов на оборону выше установленного минимального порога в 2% от ВВП для большинства стран-участниц.

Рейтер пишет, что нынешняя ситуация требует от НАТО максимальной боевой готовности, что является наивысшим уровнем с времен холодной войны. Некоторые высокопоставленные должностные лица, включая министра обороны Германии, предсказывают, что нападение России на границы НАТО якобы может произойти в ближайшие пять лет. Этим объясняется необходимость срочных мер, которые должны быть реализованы, чтобы предотвратить потенциальные угрозы.

Одним из наиболее серьезных аспектов является необходимость увеличения численности войск. По оценкам западных экспертов, для эффективного отражения возможной российской атаки потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад, что эквивалентно 105 000–350 000 военнослужащих. Германия, например, должна будет увеличить свои силы на 20–30 тысяч бойцов, что фактически приведет к созданию новой дивизии.

Кроме того, НАТО необходимо улучшить свои противовоздушные системы, которые значительно сократились за последние годы. Германия, когда-то обладавшая 36 единицами системы Patriot, теперь располагает всего девятью, что признается серьезной проблемой для обеспечения безопасности.

Планировщики НАТО также акцентируют внимание на важности логистики, включая обеспечение продовольствием, топливом и водой для войск. Разработка детализированных карт и маршрутов для перемещения войск становится критически важной.

По мнению Рейтер, в условиях, когда линия фронта может находиться значительно восточнее, развертывание войск займет больше времени, чем в прошлом. Недостаток железнодорожных мощностей и различия в ширине колеи между странами также создают дополнительные сложности.

Не забыта и киберзащита, которая становится важным аспектом для обеспечения безопасности всех операций НАТО. Планы по улучшению раннего предупреждения о возможных угрозах также находятся в разработке.

#россия #нато #европа #оборона
Источник: reuters.com
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