Современные исследования в области робототехники продолжают удивлять своими достижениями, и новое открытие группы ученых из Института интеллектуальных систем Макса Планка, Китайского университета Гонконга и Института науки и технологий Кванджу стало очередным шагом к созданию инновационных решений. Исследователи продемонстрировали, что каплями феррожидкости можно не только манипулировать с помощью магнитов, но и управлять их движением с помощью света. Это открытие может привести к созданию уникальных мягких роботов, которые смогут выполнять сложные задачи, включая доставку медикаментов.

В ходе исследования ученые использовали капли ферромагнитной жидкости, которые представляют собой смеси магнитных частиц и масла. Эти капли ранее уже демонстрировали свою способность перемещаться по плоским поверхностям под воздействием магнитного поля. Однако новое исследование показало, что с помощью света можно управлять их движением в воде, что открывает новые горизонты для применения этой технологии.

Схематические и экспериментальные снимки, демонстрирующие индивидуальное и собирательное поведение капель

Ученые поместили капли феррожидкости в резервуар с водой и начали экспериментировать с источниками света. При нагревании капель, пузырьки внутри них расширялись, что увеличивало их плавучесть и позволяло им подниматься на поверхность. Это свойство стало основой для дальнейших экспериментов, где ученые использовали лазер для более точного управления движением капель.

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С помощью лазера команда смогла направлять капли по заранее заданным маршрутам, включая сложные лабиринты. Это открывает возможности для создания «роботов-капелек», которые могут выполнять различные задачи в жидкой среде. Ученые отметили, что такие капли, покрытые оболочкой, напоминающей водород, выглядят как медузоподобные существа и могут управляться солнечным светом или лазерными лучами.

Одним из самых перспективных направлений использования этих мягких роботов является доставка лекарств внутри человеческого тела. Ученые предполагают, что капли смогут переносить небольшие грузы и управляться с помощью оптоволоконных технологий, что обеспечит высокую точность и безопасность при выполнении медицинских процедур. Это может стать настоящей революцией в области медицины, позволяя доставлять препараты непосредственно в нужные участки организма.

Команда исследователей намерена продолжить работу над этой технологией, стремясь найти новые применения для своих разработок. Возможности, которые открываются благодаря управляемым светом каплям, могут значительно изменить подход к манипуляции жидкостями и робототехнике в целом. «Роботы-капельки» могут стать важным инструментом в различных областях, включая биомедицину, экологию и даже в промышленности, где требуется высокая степень контроля над движением жидкостей.