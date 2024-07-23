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Конгрессмены США обвинили главу Секретной службы Кимберли Читл в некомпетентности
В Вашингтоне разгорается скандал вокруг Секретной службы США после неудачного покушения на Дональда Трампа. Глава ведомства, Кимберли Читл, подверглась жесткой критике со стороны конгрессменов за отсутствие адекватных мер безопасности.

События последних дней в Вашингтоне вновь привлекли внимание к вопросам безопасности высших должностных лиц страны. После покушения на Дональда Трампа, которое могло быть предотвращено, глава Секретной службы США Кимберли Читл столкнулась с жесткой критикой со стороны конгрессменов. На специальных слушаниях она не смогла дать внятных ответов на множество вопросов, касающихся некомпетентности ее ведомства. Обсуждение этих вопросов стало настоящим испытанием для Читл, а также поставило под сомнение эффективность охраны, обеспечиваемой Секретной службой.

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На слушаниях в Конгрессе США, посвященных недавнему покушению на экс-президента Дональда Трампа, стало очевидно, что глава Секретной службы Кимберли Читл не смогла оправдать ожидания законодателей. Конгрессмены, представляющие как республиканцев, так и демократов, выразили недовольство тем, что Читл не смогла предоставить четкие ответы на ключевые вопросы, касающиеся безопасности.

По словам конгрессменов, среди которых был и Байрон Дональдс из Флориды, Секретная служба не заметила стрелка на крыше здания, пока тот не начал стрелять. Это заявление вызвало шок и недоумение в зале, поскольку оно ставило под сомнение способность службы защищать высокопоставленных лиц. Читл, отвечая на вопросы, лишь повторяла, что у нее нет подробной информации о произошедшем.

Слушания вскрыли ряд серьезных недостатков в работе Секретной службы. Выяснилось, что за 50 минут до покушения агенты заметили подозрительного молодого человека, но не предприняли никаких действий. Более того, несмотря на растущую угрозу для Трампа, ему неоднократно отказывали в увеличении охраны. Конгрессмены задавались вопросами о том, почему Трамп был допущен на сцену, если существовала угроза.

Среди наиболее шокирующих моментов стало признание Читл о том, что у нее нет даже расписанного по секундам плана действий во время покушения. Это вызвало смех и недоумение у присутствующих. Читл пыталась оправдаться, утверждая, что у нее есть график, но без подробностей, что лишь усугубило ситуацию.

Некоторые конгрессмены, такие как Карлос Хименес, лично проверили место происшествия и опровергли утверждения Читл о том, что крыша, с которой стрелял нападавший, была опасной для агентов. Хименес, несмотря на свой возраст, заявил, что не увидел ничего угрожающего на крыше и призвал к отставке директора Секретной службы.

В ходе слушаний терпение законодателей иссякло. Нэнси Мейс открыто выразила недовольство, сказав, что Читл «обманывает во всем», а Пэт Фэллон добавил, что «не крыша была опасной, а эта ужасная некомпетентность». Конгрессмены единогласно выступили за немедленную отставку Читл, что подчеркивает серьезность ситуации и необходимость пересмотра мер безопасности, обеспечиваемых Секретной службой.

Возмущению конгрессменов не было предела настолько, что в ее адрес посыпались далеко не парламентские выражения, а член Палаты Представителей Конгресса США Пэт Фаллон припомнил Читл, что она всего два года тому назад работала в Секретной службе компании «Доритос», выпускающей чипсы, и порекомендовал после немедленной отставки вернуться на свое предыдущее место работы.

Конгрессмены США из обеих партий ратуют за скорейшую отставку Кимберли Читл.

#сша #трамп #покушение #секретная служба
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