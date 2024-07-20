На недавнем мероприятии Xiaomi был представлен новый складной смартфон Mix Fold 4, который удивил увеличенной ударопрочностью. Устройство стало легче и прочнее благодаря использованию углеродного волокна.

Складные смартфоны становятся все более популярными, и компании продолжают улучшать их характеристики. На последнем мероприятии Xiaomi представила Mix Fold 4, который не только стал легче, но и значительно увеличил свою прочность благодаря новейшим материалам.

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Xiaomi Mix Fold 4, представленный на мероприятии, поразил всех своей ударопрочностью, увеличенной на целых 300% по сравнению с предыдущей моделью. Смартфон весит всего 226 граммов, а его толщина составляет 4,59 мм в разложенном виде и 9,47 мм в сложенном. Для сравнения, недавно выпущенный Honor Magic V3 имеет толщину 4,35 мм в разложенном состоянии.

Инновационным моментом является использование углеродного волокна в конструкции устройства. Это первый смартфон от Xiaomi, в котором применена такая технология. Плавающая пластина шарнира, подкладка экрана и отсек для батареи выполнены из высокопрочного углеродного волокна T800H, что обеспечивает значительное улучшение прочности. Углеродное волокно, использованное в Mix Fold 4, обладает пределом прочности на разрыв 5500 МПа, что в 13 раз превышает прочность алюминиевого сплава 6M42.

Кроме того, углеродное волокно легче алюминия: его вес составляет всего 1/15 от веса алюминиевого сплава 6M42. Это стало одним из факторов, способствующих снижению веса устройства на 29 граммов по сравнению с предыдущей моделью.

Смартфон оснащен складной панелью LTPO AMOLED размером 7,98 дюймов с разрешением 2224 x 2488 пикселей и пиковой яркостью до 3000 нит. Дисплей на крышке также имеет размер 6,56 дюймов и аналогичную яркость, обеспечивая разрешение 1080 x 2520 пикселей.

Mix Fold 4 работает на базе HyperOS, основанной на Android 14, и оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Устройство предлагает до 1 ТБ встроенной памяти и 16 ГБ оперативной памяти, что делает его одним из самых мощных на рынке.