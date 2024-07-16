Исследователи из Бременского университета провели эксперименты, которые выявили повышенный риск возникновения и быстрого распространения пожаров на космических кораблях во время будущих миссий. Результаты указывают на необходимость пересмотра протоколов пожарной безопасности для обеспечения безопасности экипажей.

Исследовательская группа из Центра прикладных космических технологий и микрогравитации (ZARM) в Бременском университете провела серию экспериментов, которые выявили тревожную тенденцию – пожары на космических кораблях во время будущих исследовательских миссий, таких как полет на Марс, могут распространяться значительно быстрее, чем, например, на Международной космической станции (МКС). Это связано с планируемой адаптацией к более низкому давлению окружающей среды на космических кораблях.

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"Пожар на борту космического корабля — один из самых опасных сценариев в космических миссиях", - объясняет доктор Флориан Мейер, руководитель исследовательской группы по технологиям горения в ZARM. Ученые провели эксперименты по распространению пожаров в условиях пониженной гравитации, аналогичных условиям на МКС. Оказалось, что огонь ведет себя совершенно иначе в невесомости – он горит меньшим пламенем, но жарче и может воспламенять материалы, которые обычно не горят на Земле.

Будущие космические миссии планируются с измененными атмосферными условиями – более низким давлением. Это дает преимущества, такие как более быстрая подготовка экипажа к внешним миссиям и снижение массы космического корабля. Однако недостаток заключается в том, что при более низком давлении экипажу требуется более высокая доля кислорода в воздухе для дыхания, что может иметь опасные последствия в случае пожара.

Результаты экспериментов показали, что хотя пониженное давление оказывает сдерживающее действие, преобладают ускоряющие пожар эффекты повышенного уровня кислорода. Увеличение уровня кислорода с 21% (как на МКС) до запланированных 35% для будущих космических миссий приведет к тому, что пожар будет распространяться в три раза быстрее. "Наши результаты подчеркивают критические факторы, которые необходимо учитывать при разработке протоколов пожарной безопасности для космических миссий", - говорит доктор Мейер.