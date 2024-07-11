Zeekr, высококлассный бренд Geely Group, официально представил свой новый электрический кроссовер 7X, который должен составить конкуренцию Tesla Model Y на китайском рынке. Автомобиль построен на модульной платформе PMA2+ и предложит высокую производительность, быструю зарядку и современный дизайн.

Китайский автомобильный бренд Zeekr, принадлежащий Geely Group, официально представил свой новый электрический кроссовер 7X. Этот 4,8-метровый внедорожник призван составить конкуренцию популярному Tesla Model Y на быстрорастущем китайском рынке электромобилей.

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Zeekr — это премиальный бренд Geely, который в этом году провел успешное IPO в Нью-Йорке и привлек 441 миллион долларов. Бренд уже зарекомендовал себя на китайском рынке, поставив более 87 000 автомобилей в первом полугодии 2024 года. Однако до сих пор в линейке Zeekr были представлены в основном седаны и минивэны, поэтому выпуск кроссовера 7X станет важным шагом в расширении модельного ряда.

Новый Zeekr 7X построен на модульной платформе PMA2+, разработанной Geely. Его размеры - 4825/1930/1656 мм с колесной базой 2925 мм, что делает его на 75 мм длиннее, на 10 мм шире и на 32 мм выше, чем Tesla Model Y. Дизайн 7X выполнен в фирменном стиле "Скрытая энергия", отличительной чертой которого является интерактивный экран Zeekr Stargate, интегрированный в переднюю часть автомобиля.

В базовой комплектации Zeekr 7X будет оснащаться литий-железо-фосфатной (LFP) аккумуляторной батареей Geely "Golden Brick" емкостью 80%. Благодаря высоковольтной системе 800 В, такая батарея позволит пополнять запас хода на 500 км всего за 15 минут. Более дорогие версии будут оснащаться тройным аккумулятором NMC, разработанным CATL. Силовая установка 7X будет аналогична седану Zeekr 007 – задний привод с мощностью 310 кВт (416 л.с.) или полный привод с комбинированной мощностью 475 кВт (636 л.с.).

Начало продаж Zeekr 7X на рынке Поднебесной запланирован на этот год. Ценовой диапазон модели составит 240-350 тыс. юаней (2,9-4,2 млн руб.), что делает ее прямым конкурентом Tesla Model Y, а также другим быстрорастущим электрическим кроссоверам на китайском рынке, таким как Li Auto L6, Onvo L60 и BYD Sea Lion 07.