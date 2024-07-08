Компания Peugeot объявила про интеграцию генеративного искусственного интеллекта ChatGPT во всю линейку своих электрических моделей. Это решение последовало за успешной пилотной программой с участием более 10 000 клиентов и направлено на улучшение общего опыта вождения за счет использования передовых технологий.
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Начиная с сегодняшнего дня, новые электромобили Peugeot, такие как e-208, e-2008 и e-308, будут поставляться с ChatGPT в стандартной комплектации. Функция будет доступна и для существующих клиентов через беспроводное обновление. Ожидается, что e-3008 и e-5008 также получат интеграцию ChatGPT до конца этого года.
Искусственный интеллект ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, будет интегрирован во все соответствующие модели Peugeot и доступен на 17 рынках в 12 различных языках по всей Европе. Взаимодействие с ChatGPT осуществляется с помощью встроенного голосового помощника i-Cockpit®. Пользователи могут просто сказать "OK PEUGEOT" и задать свой вопрос, чтобы ChatGPT выполнил необходимое действие.
"Внедрив искусственный интеллект ChatGPT в свои автомобили, компания PEUGEOT произвела революцию в области голосового управления, что позволяет отвечать на любые вопросы по любой теме в неинтерактивной, гибкой и интуитивно понятной форме", - отметил представитель Peugeot.
ChatGPT способен не только отвечать на широкий спектр вопросов, но и помогать в практических и развлекательных задачах. Например, он может рассказать об интересных достопримечательностях в городе, куда вы приехали, а затем направить вас к ним с помощью навигационной системы автомобиля. Для детей ChatGPT может организовать викторины на интересующие их темы, чтобы скрасить долгую поездку.
Интеграция ChatGPT в автомобили Peugeot призвана вывести взаимодействие водителя и пассажиров с бортовыми системами на качественно новый уровень, сделав его более простым, интуитивным и функциональным.