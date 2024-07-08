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Peugeot интегрирует ChatGPT во все свои электромобили для улучшения впечатлений от вождения
Французский автопроизводитель Peugeot объявил об интеграции ChatGPT во всю линейку своих электромобилей. Это решение направлено на улучшение опыта вождения за счет использования передовых технологий искусственного интеллекта. Новая функция будет доступна как для новых, так и для существующих клиентов.

Компания Peugeot объявила про интеграцию генеративного искусственного интеллекта ChatGPT во всю линейку своих электрических моделей. Это решение последовало за успешной пилотной программой с участием более 10 000 клиентов и направлено на улучшение общего опыта вождения за счет использования передовых технологий.

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Начиная с сегодняшнего дня, новые электромобили Peugeot, такие как e-208, e-2008 и e-308, будут поставляться с ChatGPT в стандартной комплектации. Функция будет доступна и для существующих клиентов через беспроводное обновление. Ожидается, что e-3008 и e-5008 также получат интеграцию ChatGPT до конца этого года.

Искусственный интеллект ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, будет интегрирован во все соответствующие модели Peugeot и доступен на 17 рынках в 12 различных языках по всей Европе. Взаимодействие с ChatGPT осуществляется с помощью встроенного голосового помощника i-Cockpit®. Пользователи могут просто сказать "OK PEUGEOT" и задать свой вопрос, чтобы ChatGPT выполнил необходимое действие.

"Внедрив искусственный интеллект ChatGPT в свои автомобили, компания PEUGEOT произвела революцию в области голосового управления, что позволяет отвечать на любые вопросы по любой теме в неинтерактивной, гибкой и интуитивно понятной форме", - отметил представитель Peugeot.

ChatGPT способен не только отвечать на широкий спектр вопросов, но и помогать в практических и развлекательных задачах. Например, он может рассказать об интересных достопримечательностях в городе, куда вы приехали, а затем направить вас к ним с помощью навигационной системы автомобиля. Для детей ChatGPT может организовать викторины на интересующие их темы, чтобы скрасить долгую поездку.

Интеграция ChatGPT в автомобили Peugeot призвана вывести взаимодействие водителя и пассажиров с бортовыми системами на качественно новый уровень, сделав его более простым, интуитивным и функциональным.

#искусственный интеллект #электромобили #chatgpt #peugeot
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