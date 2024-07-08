Турецкая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) раскрыла амбициозные планы по производству и экспорту своего истребителя пятого поколения KAAN. Согласно прогнозам руководства TAI, общий объем заказов на KAAN может достичь 250-300 единиц.

Турецкая авиастроительная компания Turkish Aerospace Industries (TAI) ставит перед собой смелые цели по производству и экспорту своего новейшего истребителя пятого поколения KAAN. Согласно заявлениям руководства TAI, общий объем заказов на этот самолет может достичь 250-300 единиц в ближайшие годы.

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В интервью Gdh TV исполнительный директор TAI Мехмет Демироглу поделился подробностями амбициозных планов компании. По его словам, предварительные данные указывают на то, что Военно-воздушные силы Турции в конечном итоге закупят более 100 самолетов KAAN.

"Кроме того, мы стремимся поставить по крайней мере столько же, а возможно и больше, нашим дружественным и союзным странам, примерно около 150 единиц", - заявил Демироглу. В итоге, по его прогнозам, общий объем заказов на KAAN может достичь 250-300 самолетов.

Важно отметить, что эти планы пока являются предварительными. Тем не менее, руководство TAI настроено весьма оптимистично в отношении перспектив продвижения KAAN на международном рынке.

Ранее в феврале состоялся первый полет прототипа (подробности вы можете узнать здесь), а в мае этого года новый турецкий истребитель совершил второй успешный полет. Предыдущий глава TAI Темел Котил ранее утверждал, что KAAN по своим характеристикам превзойдет американский истребитель пятого поколения F-35.

Турция активно продвигает KAAN на внешних рынках, стремясь обеспечить достаточный объем экспортных заказов. Это связано с тем, что без международных поставок стоимость одного самолета может превысить $100 млн, что будет слишком дорого для Турции.

Среди потенциальных партнеров по программе KAAN называются Азербайджан и Пакистан. В прошлом году Турция подписала соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в этой области.